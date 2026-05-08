Най-добрите огнеборци от областта се събират на състезание в Пловдив

Областното състезание по пожароприложен спорт ще се проведе на 8 май от 09:00 часа на Лекоатлетическия стадион в Пловдив. В надпреварата ще участват 11 отбора от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив, които ще демонстрират бързина, техника и професионални умения в едни от най-атрактивните дисциплини на пожароприложния спорт.

Официални гости на откриването ще бъдат заместник областният управител Димитър Згуров и Озден Мурадова от Центъра за подкрепа за личностно развитие към ОДК – Пловдив.

Състезателите ще премерят сили в четири дисциплини – изкачване с щурмова стълба, 100-метрова пътека с препятствия, пожарна щафета и бойно разгръщане от мотопомпа.

За първи път тази година в демонстрациите ще се включат и деца от Школата по пожароприложен спорт към ОДК. Младите състезатели от Fire Sport-Plovdiv са на възраст между 8 и 18 години и тренират под ръководството на едни от най-успешните български състезатели в спорта.

Сред техните треньори са Любомир Любенов – републикански рекордьор и вицешампион на Европа, Пламен Писков – многократен републикански шампион, както и дългогодишните състезатели Геро Звисков и Стефан Харлов.

От Пожарната канят всички пловдивчани и гости на града да посетят стадиона и да наблюдават отблизо динамичните дисциплини и подготовката на огнеборците. Входът за зрители е свободен.