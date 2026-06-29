Министърът на отбраната посещава авиобаза Крумово заради готовността за гасене на пожари

Димитър Стоянов ще се запознае с готовността на екипажите и авиационната техника за участие в противопожарни операции през летния сезон

Министърът на отбраната Димитър Стоянов ще посети на 29 юни 2026 г. 24-та авиационна база в Крумово, за да се запознае с готовността на личния състав и авиационната техника за участие в гасенето на пожари от въздуха през летния сезон.

По време на визитата министърът ще проведе среща с командния състав на авиобазата, посветена на изпълнението на задачите по третата мисия на Българската армия – „Принос към националната сигурност в мирно време“. Основен акцент ще бъде поставен върху готовността на Военновъздушните сили да се включат в борбата с горските и полските пожари в координация с останалите държавни институции.

В посещението ще участва и командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Николай Русев.

Командирът на 24-та авиационна база бригаден генерал Димитър Павлов ще представи актуална информация за наличната техника, подготвените екипажи и организацията за реакция при възникване на пожари.