Две обвинения и неясен мотив след убийството в Съединение

Разследването на убийството на 21-годишния мъж от Найден Герово продължава, като прокуратурата все още не е установила категорично какво е довело до фаталния конфликт. Обвиняем за престъплението е пенсионираният полицейски служител Тодор Лапков.

На бившия полицай са повдигнати две обвинения – за умишлено убийство и незаконно притежание на огнестрелно оръжие. Според разследващите 21-годишният мъж е бил застрелян с незаконно притежавана ловна пушка, след което обвиняемият е направил опит да прикрие следите.

Към момента делото е в начална фаза. Сред основните версии, по които се работи, са конфликт, свързан с предишна кражба на пари, както и евентуална самоотбрана.

Какво разказват в Найден Герово

В селото жертвата е била позната заради множество криминални прояви. Кметът Атанас Арабаджийски заяви, че през годините са подавани сигнали за посегателства срещу възрастни жители.

По думите му в няколко случая ставало дума за нападения и кражби от възрастни хора, включително около времето, когато получават пенсиите си. Според кмета тези случаи са създавали усещане за несигурност сред жителите на селото.

Арабаджийски свързва проблемното поведение на младия мъж с трудности в детството и липса на достатъчна семейна подкрепа. Той посочи, че приживе дядото на младежа е имал силно положително влияние върху него, но след смъртта му ситуацията се променила.

Кметът твърди още, че полицията е реагирала на подаваните сигнали, но след задържания младежът отново се оказвал на свобода.

За обвиняемия Тодор Лапков местните хора имат различно мнение. Арабаджийски го описва като човек, който през годините е помагал на жители на селото и не е бил известен с агресивно поведение.

Лапков е бивш служител на пловдивската полиция, а след пенсионирането си се е занимавал с животновъдство в Съединение. Именно в неговия имот бяха открити останките на 21-годишния мъж.

Разследването трябва да изясни какво точно се е случило между двамата и дали конфликтът е бил провокиран от опит за кражба, нападение или друга причина. Към момента мотивът за убийството не е окончателно установен.