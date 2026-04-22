Над 14,6 кг наркотици иззети при спецакции в Пловдивско

Над 14,6 килограма високорискови наркотични вещества са иззети при специализирани полицейски операции в Пловдивска област от началото на годината. В рамките на проведените акции са задържани общо 287 души, съпричастни към престъпления, свързани с незаконно притежание, съхранение и разпространение на наркотици.

От Областната дирекция на МВР – Пловдив посочват, че противодействието на престъпленията по линия „наркотици“ остава сред водещите приоритети в работата на служителите. В отдел „Криминална полиция“ и районните управления регулярно се планират конкретни мерки и се провеждат специализирани операции за предотвратяване на незаконната дейност и установяване на извършителите.

Обобщените резултати показват, че задържаните лица са установени в рамките на различни акции на територията на областта. Общото количество на иззетите наркотици надвишава 14,6 килограма, сред които около 10,3 кг марихуана, 2 кг синтетични канабиноиди и близо килограм фентанил. Открити са още количества кокаин, хашиш, амфетамин, метамфетамин и бензодиазепини под формата на таблетки.

По случаите са образувани 247 досъдебни производства. Работата по документирането им продължава под наблюдението на компетентната прокуратура.