Младежът почина в болница, няколко дни след падане от капака на движещо се БМВ преди 4 години

По време на инцидента обвинемият за смъртта на сина на известния пловдивски адвокат Йордан Давчев е бил на 23 години

В Окръжния съд – Пловдив днес ще продължи делото срещу подсъдимия Х. С., обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост при пътнотранспортно произшествие, при нарушение на правилата за движение по пътищата, станало през септември 2021 г. в землището на село Песнопой.

Според обвинението, 23-годишният тогава шофьор е нарушил правилата за движение, като при управление на лек автомобил „БМВ 520И“ е потеглил с хора, седнали върху капака на колата. При движение по черен път пострадалият Теодор Давчев (18 г.) паднал от задния капак, получил тежка черепно-мозъчна травма и починал два дни по-късно в болница в Пловдив.

Случаят предизвика широк обществен отзвук, тъй като загиналият младеж е син на известния пловдивски адвокат Йордан Давчев. По делото са изготвени няколко съдебномедицински и автотехнически експертизи, потвърждаващи, че смъртта е настъпила вследствие на падането от движещия се автомобил.

Процесът пред Окръжния съд продължава с разпит на свидетели и вещи лица.

Съгласно чл. 16 от НПК подсъдимият се счита за невинен до влизане в сила на присъда.