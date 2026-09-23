Пловдив посреща четвъртия Фестивал на науката

Колко вода е необходима, за да оцелееш на Марс? Ами ако климатът влияе различно на мъжете и жените? Може ли културата да има суперсили? Как изглежда пресъхналият Дунав от Космоса? Ще се справят ли растенията със сушата, за да имаме хляб? Кои минерали ще движат бъдещето? Знаете ли, че в Пловдив са публикувани първите географски карти в България? А колко наука има в киселото зеле? Това са само част от въпросите, на които публики на всички възрасти ще търсят отговори в 90 срещи с 60 учени от Пловдив, страната и чужбина на ІV Пловдивски фестивал на науката.

И още: може ли робот да се справи с мисията на Индиана Джоунс? Как AI знае коя ще е следващата ви дума? Какво може да ни разкаже един фосил за миналото? Как Земята рисува картини? Къде е кодът на живота? От 22 до 25 октомври Центърът по растителна системна биология и биотехнология в жк Тракия и Драматичен театър Пловдив ще бъдат домакини на най-значимото публично събитие за наука в града, което се организира от Фондация „Красива наука“ в партньорство с Министерството на образованието и науката, Българската академия на науките, Фондация „Пловдив 2019“ и много образователни, научни, международни и медийни партньори.

Повече от 60 изследователи, инженери и практици ще се срещнат с публики на различни възрасти в презентации, работилници, научен театър и забавни научни шоу в пет зали в Центъра по растителна системна биология и биотехнология (ЦРСББ) и в Камерна зала на Драматичен театър Пловдив. Гости на фестивала ще бъдат изтъкнати и млади учени от Българската академия на науките, Пловдивския университет, Медицински университет Пловдив, Технически университет и филиала му в Пловдив, Зоологическа градина Пловдив, Регионалния природонаучен музей в града, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, Софийския университет, Минно-геоложкия университет, STEAM школи, и индивидуални изследователи.

Работещата в ЦРСББ новозеландка д-р Ааканша Каноджия, британският палеонтолог с американска кариера и български дом д-р Майкъл Санди, и работещата по международен проект, финансиран от Европейската комисия доц. д-р Петя Димитрова от Института по микробиология при БАН ще докажат за пореден път, че науката е глобален език и съвместно усилие на изследователи от цял свят. В чест на председателството на страната в Съвета на Европа, в партньорство с Посолство на Ирландия на фестивала пристига една от водещите ирландски изследователи и комуникатори, Нийв Шоу.

Програма, щандове и изложби

Училищната програма в първите два дни от фестивала е отворена за резервации от учители. Тази година те имат избор от повече работилници от всякога, както и няколко работилници специално за учители. Първите заявка постъпиха още в деня на публикуването на Училищната програма на 18 септември. След края на срока за заявки на 15 октомври, незаетите от училищни групи места ще бъдат освободени за резервации от родители. Училищната програма е на адрес https://beautifulscience.bg/p-programa/schools-plovdiv/.

Основната програма започва във вечерните часове на 22 и 23 октомври, и продължава през целите съботно-неделни дни. Посещенията на цялото семейство са улеснени, като успоредно със събития за възрастни (и някои със строго ограничение за пълнолетни лица) са планирани работилници за деца на различни възрасти. Събитията са маркирано ясно според подходящата възраст на публиката. За първи път в Пловдив в програмата на фестивала е включен и един научен театрален спектакъл. Тази година в програмата има и повече заглавия, които свързват културата с науката. Повечето събития са безплатни, а петте събития с платен вход са с билети от 4 евро. Поради ограничеността на местата, е препоръчителна предварителна резервация. Програмата и предварителни резервации на адрес: https://beautifulscience.bg/p-programa/

Програмата включва няколко събития на английски език, с осигурен превод на български език. Програмата на чуждоезичните презентатори се намира на адрес: https://beautifulscience.bg/en/p-programa/

Щандовете за демонстрации, информация и експерименти са отворени през всички фестивални дни и са изключително популярни сред посетителите. И тази година публиката ще има достъп до учени, инженери, преподаватели и практици на щандове, които са обособени в Зона Откривател, като за първи път детска градина – ОДЗ 12 „Радост“ от гр. Перник – ще участват с научните проекти на своите малки възпитаници. Информация за щандовете посетителите могат да видят в сайта на фестивала, като пълният списък ще бъде обявен на 30 септември.

Четири изложби очакват посетителите: „Невидимата Антарктика: близо до невъзможното” на Вера Гоцева; „Полски изобретения, които промениха света“ и „Полша в космоса – мисията „Игнис“ в партньорство с Полския културен институт, и изложба на Българската асоциация на младите полярни изследователи. Фестивалната книжарница ще предлага разнообразни книги за наука, както и заглавия на учени, гостували в България.

Фестивалният екип ще бъде допълнен с 30 млади доброволци, някои от които вече няколко години се завръщат във фестивала.

Организатор на Пловдивския фестивал на науката е Фондация „Красива наука“ с основното партньорство на МОН, БАН и Фондация „Пловдив 2019“. Множество академични и образователни партньори от Пловдив и страната се присъединяват по традиция, сред тях са: ПУ „П. Хилендарски“, МУ-Пловдив, СУ „Св. Климент Охридски“, Посолство на Ирландия, Полски културен институт, Природонаучен музей Пловдив, Зоологическа градина Пловдив, Географ БГ, Дигитален атлас, Български антарктически институт, Асоциацията на младите полярни изследователи, Център за изследвания и анализи, Жанет 45, Клуб Квант, Академия Тесла, Център за творческо обучение, „Млад изобретател“, Академия „Роботика“, CodeCraft Academy, театрална формация „36 маймуни“, „Цвете в епруветка“, Фондация „Екологичен манифест“, Roots & Shoots.

Медийните партньори на фестивала са: БТА, Уча в Пловдив, в-к Марица, Mediabricks.bg, в-к АзБуки, Наука ОФФНюз, The Sofia Globe, Travel Radar. Забележителният дизайн на визуалната идентичност е дело на Eyes Company, а печатните материали са изработени от пловдивската фирма „Принт Вес“.