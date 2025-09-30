16-годишен подпали кола при рискови маневри в Пловдив

Инцидентът стана в квартал „Прослав“, автомобилът изгоря напълно, няма пострадали. Тийнейджърът е известен на полицията, задържан е за 24 часа

Лек автомобил „Рено“ изгоря напълно при инцидент в пловдивския квартал „Прослав“ в ранните часове на вчерашния ден. Сигналът за пламналата кола е подаден във Второ РУ на полицията. За щастие при пожара няма пострадали хора, но превозното средство е унищожено изцяло.

Дежурна оперативна група е запазила местопроизшествието и е извършен оглед. В хода на незабавните действия разследващите установили, че колата се е възпламенила по време на опасни маневри, извършвани от 16-годишен непълнолетен водач. Момчето е познато на органите на реда, а автомобилът е собственост на негов познат.

Тийнейджърът е задържан за срок от 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 216, ал. 1 от Наказателния кодекс, под наблюдението на Районна прокуратура – Пловдив.