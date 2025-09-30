Проф. Янчева: Близо 1000 души от Пловдивска област ще получат достъп до безплатни телемедицински прегледи с измерване на основни здравни показатели

Областният управител на Пловдив днес даде старт на кампанията „Здраве близо до теб“, която ще обхване 11 населени места от осем общини

Близо 1000 души от Пловдивска област ще получат достъп до безплатни профилактични прегледи по време на кампанията за телемедицински скрининг „Здраве близо до теб“. Тя се организира под патронажа на областния управител проф. д-р Христина Янчева реализира със съдействието на Медицински център „Фючърмед“ и общините.

В сградата на Областна администрация – Пловдив днес беше даден официално старата на инициативата, която през следващите два месеца ще обхване 11 населени места от 8 общини в областта.

На събитието присъстваха заместник областните управители д-р инж. Атанас Ташков и Нурджан Караджова, главният секретар Николай Чунчуков и експерти от администрацията.

„Нашата цел е да приближим съвременното здравеопазване до хората чрез иновативни телемедицински технологии, защото те ни дават шанс да открием навреме социално значими заболявания и да реагираме адекватно. Това е инвестиция в здравето на хората и в бъдещето на общините“, заяви при откриването проф. Янчева.

И допълни защо е важна тази кампания за общините: „Защото подобрява качеството на живот на жителите, намалява натиска върху болничните заведения, повишава доверието в местната администрация и създава възможности за партньорства със здравни заведения и неправителствени организации.“

Проф. Янчева съобщи, че днес прегледите стартират пилотно и при доказана ефективност, кампанията ще продължи и през пролетта като обхване и останалите общини от Пловдивска област. На база събраните данни през декември ще бъде изготвен здравен анализ за региона, който ще подпомогне създаването на локални скринингови програми, съобразени с нуждите на всяко населено място.

В рамките на кампанията ще бъдат извършвани безплатни профилактични прегледи чрез телемедицински станции Hubis Telemedicine Station, които са иновативна българска разработка. Тя позволява в рамките на няколко минути дистанционно измерване на основни здравни показатели като: ЕКГ (5-канално), кръвно налягане, кръвна захар, сатурация, температура, спирометрия и индекс телесна маса. Резултатите се изпращат директно на имейл на пациента и могат да бъдат споделени с личен лекар.

Телемедицинските станции са разработени от българската фирма „Хъбис“, а двигателят на технологията е Христо Бучков, докторант в Медицински университет – Пловдив и експерт в областта на медицинската информатика. Компанията има над 10 години опит в разработката на медицински софтуер и хардуер за дистанционна диагностика.

„Телемедицината вече сериозно навлиза в практиката и е призната като част от здравната система в България. Очакваме до края на годината да бъде приета наредбата, която ще регламентира нейното реално прилагане, за да може повече хора да получат достъп до здравна грижа“, коментира още Христо Бучков.

В първия ден на кампанията телемедицинската станция беше разположена в сградата на Областна администрация и част от екипа премина през профилактичните телемедицинскимедицински прегледи.