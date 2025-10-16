Ученички пребиха 15-годишна заради момче

Ревнива приятелка поръчала побоя над пострадалото момиче

Поредна агресия между ученички – този път в Казанлък. 15-годишно момиче е ритано и скубано от две по-малки момичета. Всичко това е заснето от други деца. Училището се намира на 20 метра от полицейското управление в града.

Майката на пострадалото момиче сподели, че детето ѝ се чувства по-добре. “Ходихме при психолози. Искам да благодаря сърдечно на всички в училището, че бяха до нас”, каза Иванка Петрова, пред Нова телевизия. По нейните думи побоят е бил планиран от по-рано. “Явно те са правили планове кога ще се случи. Звъннали са ѝ да видят къде се намира, за да могат да я причакат. Сформирала се е група, която я е заобиколила. Никой не ѝ се е притекъл на помощ, само са снимали”, казва още майката.

Тя споделя, че във видеото се вижда как момичето не реагира на удара с удар, а просто крие лицето си, за да не пострада.

Причината за побоя е ревност. Приятелят на една от нападателките се закачал с пострадалото момиче. “Дъщеря ми го предупредила, но когато приятелката му видяла какво се случва, направила поръчката за този побой. Тя се обадила на две свои приятелки. Те се познават от бебета, аз също с майката на едното момиче. Тя я подканила мило, питала я къде е, за да започне всичко. Никой от родителите не ми се е обадил”, сподели Иванка Петрова.

По думите ѝ единственият човек, който се е намесил, за да омекоти ударите, е било момиче от училището на дъщеря ѝ. “Тя избутала леко биячката, за да не бие дъщеря ми”, казва майката.

Пострадалото момиче споделило, че няма проблеми в класа си.

Директорът на училището Денислав Тодоров е първият, който реагира. “Сигнализирах регионалното управление, Министерството на образованието и местната комисия за борба с противообществените прояви”, каза той.

По думите му предстоящите санкции ще бъдат гласувани на педагогически съвет. За подобно поведение се предвижда предупреждение за преместване в друго училище или изключване.

Директорът обясни, че една от нападателките е в седми клас, а другата – в гимназиален етап. И двете са от различни училища.

“Мога да кажа единствено за нашата потърпевша ученичка, че няма забележки за лошо поведение, има приличен успех. Тя не създава проблеми. Не мога да си обясня как никой не е реагирал, защото от видеозаписите се вижда, че по тротоара преминават хора”, обясни директорът.

Психолози работят с пострадалото момиче и с момичетата, проявили агресията. Сред тях е имало две или три момчета, които пък са снимали цялата ситуация.