Възрастен мъж е бит от две непълнолетни момчета

Районна прокуратура-Пловдив разследва инцидент, при който две непълнолетни момчета са нанесли побой на възрастен мъж на публично място в града.

Наблюдаващият прокурор е разпоредил снемане на обяснения от пострадалия, извършителите и свидетели на инцидента. Освен това е възложено изготвяне на съдебномедицинско експертно становище за установяване на травмите на пострадалия.

Проверка по случая ще извършват служители от сектор „Криминална полиция“ при 1-во Районно управление на МВР – Пловдив. Прокурорът е определил срок за приключване на разследването от един месец.