Полицията в Пловдив задържа четирима младежи за серия кражби от заведения в квартал „Капана“, научи Под тепето.

Момчетата, на възраст между 16 и 18 години, са действали по една и съща схема и вече са добре познати на органите на реда.

По информация от полицията, сигналите за посегателствата били подадени в събота и понеделник, след като от два търговски обекта били задигнати общо над 240 лева оборотни пари.

Извършителите се представяли за клиенти. Те влизали в заведенията като компания и изчаквали подходящ момент. Когато други гости оставяли пари за сметката на масата, двама от тийнейджърите отвличали вниманието на персонала, заставайки на входа и задавайки въпроси, а останалите двама грабвали парите и бързо напускали мястото.

Същият сценарий се е повторил няколко пъти в ресторант „Атишок“ на ул. „Христо Дюкмеджиев“, откъдето собствениците ни предоставиха кадри от охранителните камери.

По случаите се води разследване, а материалите вече са предадени на прокуратурата. От полицията уточняват, че и четиримата задържани имат предишни прояви.