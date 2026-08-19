Два изстрела сложили край на живота на убития в Съединение

За убийството на 21-годишния Митко Димитров от Найден Герово е привлечен като обвиняем 63-годишен мъж, съобщи окръжният прокурор на Пловдив Ваня Христева. Предстои прокуратурата да поиска той да остане за постоянно в ареста.

Според данните, представени от прокуратурата и полицията, трагедията се е разиграла на 12 август в имота на обвиняемия в Съединение. Двамата мъже се познавали и поддържали отношения, като 21-годишният помагал на животновъда във фермата.

В ранните часове между тях възникнал конфликт, чиято причина все още се изяснява. По първоначални данни 63-годишният мъж взел незаконна ловна пушка и произвел два изстрела в областта на гърдите на младия мъж.

След убийството обвиняемият направил опит да прикрие следите. Тялото било разчленено, останките поставени в четири чувала и изхвърлени в шахта на територията на фермата.

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Младият мъж бил обявен за общодържавно издирване на 13 август. В първите дни след изчезването му обвиняемият отричал да знае къде се намира.

Бивш полицейски инспектор

Задържаният е пенсионер и в миналото е работил в системата на МВР. До 2003 г. е бил полицейски инспектор в ОДМВР-Пловдив. След напускането на системата се установил в имота, където отглеждал овце, и водел уединен начин на живот.

По случая се проверяват всички възможни версии, включително тази за самоотбрана. Прокуратурата посочва, че причината за възникналия конфликт между двамата все още не е изяснена.

От полицията уточняват, че срещу 21-годишния мъж са водени няколко разследвания за кражби, но няма данни те да са свързани с имота на обвиняемия. Младежът е имал и предходни осъждания, като последната му присъда е постановена съвсем наскоро.

При разследването е установено, че сигналът за изчезването му е подаден от неговия баща след конфликт между двамата.

Ако обвинението за умишлено убийство бъде доказано, законът предвижда тежко наказание, включително лишаване от свобода от 10 до 20 години или доживотен затвор в зависимост от правната квалификация и установените обстоятелства.