АЕЦ „Козлодуй“ намалява мощността на пети блок заради ниския Дунав

Мощността на пети блок на АЕЦ „Козлодуй“ е намалена със 120 MW заради рекордно ниското ниво на река Дунав. Според енергийния експерт Констанца Рангелова мярката е превантивна и не поставя под риск електроенергийната сигурност на страната.

Ограничението е около 6%

Рангелова определя намаляването като минимално – 120 MW на фона на близо 2000 MW обща мощност на двата блока на централата. Причината за мярката е необичайна, но самото регулиране на мощността не е извънредна процедура.

Експертът посочва, че специалистите в АЕЦ „Козлодуй“ следят нивото на Дунав и при необходимост могат да предприемат допълнителни действия. Към момента обаче не се очаква сериозно ограничаване или спиране на мощности.

Енергийната система разполага с резерв

Според Рангелова България в момента е в добра позиция по отношение на електроенергийната си сигурност заради разнообразния производствен микс.

Съществено се е увеличило производството от соларни мощности. От началото на август те генерират близо 40 GWh дневно, докато АЕЦ „Козлодуй“ произвежда около 45 GWh.

Допълнителна роля имат и батериите за съхранение на електроенергия, които позволяват част от произведената през деня соларна енергия да се използва във вечерните часове.

По-скоро по-малък износ, отколкото проблем за потребителите

При сегашното ограничение ефектът върху вътрешното потребление се очаква да бъде минимален. По-ниската мощност на блока означава под 3 GWh по-малко произведена електроенергия за денонощие.

По думите на Рангелова България в момента има достатъчно производство и изнася електроенергия към съседни държави. Затова ограничението вероятно ще се усети най-вече като намаляване на износа, а не като недостиг на ток за домакинствата и бизнеса.

Експертът не очаква и съществено отражение върху цените на електроенергията. Количеството, с което е намалено производството, е твърде малко, за да има осезаем ефект върху пазара.