Полицаи спасиха бебе в критично състояние

Двама пловдивски полицаи помогнаха на семейство да стигне по най-бързия начин до Детското спешно отделение, след като 6-месечното им бебе внезапно се почувствало зле.

Инцидентът се разиграл след хранене на детето. Майката дала на дъщеря си малко количество каша с млечен продукт и плодово пюре. Около 20 минути по-късно родителите забелязали рязка промяна в състоянието ѝ – бебето пребледняло около устата, отпуснало се, изстинало и започнало да диша по-бавно.

По-рано детето получило и неволен удар по главата от по-голямото си братче или сестриче. Родителите подали сигнал на телефон 112, като съобщили както за удара, така и за храната, която бебето е консумирало.

Докато чакали медицинска помощ, състоянието на детето продължило да се влошава. Семейството решило да излезе на улицата и да потърси начин самостоятелно да стигне до болница.

Там родителите попаднали на патрулен автомобил и спрели двамата служители. Полицаите реагирали веднага и качили семейството в автомобила. С включена звукова сигнализация те успели да ги закарат до най-близкото спешно отделение за около пет минути.

След медицинския преглед травмата на главата е отхвърлена като причина за влошаването на състоянието. Лекарите са предположили, че реакцията може да е свързана с хранителна алергия, но окончателните резултати все още не са готови.

По-късно състоянието на бебето се е подобрило. Майката благодари на двамата полицаи за бързата им реакция, която е помогнала на семейството да стигне своевременно до медицинска помощ.

Снимка: Стопкадър