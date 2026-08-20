Бомбоубежището на Бунарджика се превърна в арт сцена за третото Биенале на съвременното изкуство

„Забравени пространства“ събира 45 автори от България и чужбина в две необичайни изложбени пространства

Бомбоубежището под Бунарджика се превърна в необичайна сцена за съвременно изкуствослед като снощи в града под тепетатаа бе открито третото издание на международното Биенале за съвременно изкуство – Пловдив, което тази година носи заглавието „Забравени пространства“.

Форумът ще продължи до 19 септември и представя работи на 45 автори от България, Германия, Италия, Швейцария и Куба. Експозицията е разположена на две места – в галерията на Дружеството на пловдивските художници на бул. „Цар Борис III Обединител“ 153 и в бомбоубежището на Бунарджика, до Търговската гимназия.

Именно подземното укритие е голямата провокация на тазгодишното издание. Суровото бетонно пространство, създадено с напълно различна функция, е превърнато в изложбена среда, в която произведенията влизат в пряк диалог с мястото.

Темата на биеналето е свързана с пространствата, които са загубили първоначалното си предназначение, но са запазили следи от миналото. Кураторът Иван Узунов описва концепцията през образите на бомбите, мъглата, убежището и миризмата на мухъл, която оставя следи в паметта.

„Забравени пространства“ е замислено не просто като изложба, а като опит за преосмисляне на самото място чрез изкуството. Според организаторите предизвикателството е именно в овладяването на суровото пространство на скривалището и откриването на нова негова функция чрез езика на съвременното изкуство.

Така зрителят не влиза в традиционна галерия, а в пространство с друга памет – тунели, бетон и усещане за затвореност, в което произведенията придобиват различен контекст.

Третото издание на Биеналето за съвременно изкуство – Пловдив продължава до 19 септември 2026 г. в двете експозиционни пространства. Второ е в Залата на Дружеството на пловдивските художници.

Снимки: ДПХ