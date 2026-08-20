Разследват отравянето на осем защитени лешояда

Осем защитени птици са открити мъртви в Национален парк „Централен Балкан“ край Калофер. Сред тях са черни, белоглави и брадати лешояди, а един от оцелелите първоначално белоглави лешояди е починал въпреки оказаната му спешна ветеринарна помощ.

Особено тежка е загубата на брадатия лешояд Боев – първата птица от този вид, освободена у нас в рамките на програма за възстановяване на популацията. Боев е бил дарен от Чехия и пуснат на свобода през май 2025 г. в района на Природен парк „Сините камъни“. Благодарение на сателитния му предавател движението му е било проследявано.

Само няколко дни преди смъртта си Боев се е завърнал в България след продължително пътуване из Европа. За близо четири месеца той е преминал през осем държави и е изминал повече от 14 000 километра. Сензорът за движение на предавателя е сигнализирал, че птицата е останала неподвижна за необичайно дълго време.

Случаят се разследва от Окръжна прокуратура – Пловдив. Досъдебното производство е образувано за унищожаване на екземпляри от защитени видове. Законът предвижда за подобно престъпление до пет години затвор и глоба в размер на левовата равностойност на 5000 до 20 000 лева.

Първите сигнали за мъртви птици в местността Шипченска мандра са подадени на 18 август от служители на Национален парк „Централен Балкан“. При последвалия обход са открити общо седем лешояда и един гарван. Част от птиците са намерени на около 800 метра от първоначалното място.

Всички намерени птици са транспортирани до клиниката на Спасителния център на „Зелени Балкани“. Предстоят аутопсии и токсикологични изследвания, които трябва да покажат причината за смъртта. Проби от птиците и откритите в района примамки ще бъдат изследвани и в специализирани лаборатории в Европа.

На терен продължава мащабно обследване с участието на екипи на Национален парк „Централен Балкан“, „Зелени Балкани“, Българското дружество за защита на птиците и други институции. Използват се дрон с термокамера и специално обучено куче за откриване на отровни вещества. Проверява се и за други загинали или бедстващи животни.

Брадатият лешояд е част от международните усилия за възстановяване на вида като гнездящ в България и на Балканския полуостров. Проектът „Живот за Брадатия лешояд“ се реализира по програма LIFE от осем организации от България, Нидерландия и Румъния.

Снимка: Българско дружество за защита на птиците BirdLife Bulgaria