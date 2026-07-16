Доброволци отправят призива „ПромениКартинката“ – да пазим природата от пожари

Съвместна кампания на Националната асоциация на доброволците и Филип Морис България насочва вниманието към рисковете от неправилното изхвърляне на фасове

Близо 1700 доброволци членуват в Националната асоциация на доброволците в Република България (НАДРБ) и помагат в справянето с бедствия и кризисни ситуации. Всяко лято те се включват в овладяването на пожари в различни части на страната, над 90% от които възникват от човешка небрежност. Една от честите причини е неправилното изхвърляне на неизгасен фас, в резултат на което България всяка година губи ценни горски масиви.

Това лято стартира съвместна кампания на Националната асоциация на доброволците и Филип Морис България, която цели да повиши обществената осведоменост за риска от пожари, като доброволци отправят призив за отговорно отношение към природата.

Инициативата става част от информационната кампания ПромениКартинката на Филип Морис България, която от 2021 г. насам активно насочва вниманието на обществото към замърсяването с фасове.

Сега серия от въздействащи информационни визии и кратки видеа чрез историите и посланията на действащи доброволци призовават обществото към повече внимание и отговорност.

Първото видео вече е онлайн и може да го видите тук.

Ясен Цветков, председател на Националната асоциация на доброволците, подчертава, че превенцията е най-ефективният инструмент в борбата с пожарите.

„България през последните години е загубила над 3% от горите си заради пожари, част от които са причинени от незагасен фас – малък по размер, но огромен и често пренебрегван замърсител. Всеки предотвратен пожар означава по-малко риск и за природата, и за хората – включително онези, които се борят с тези стихии“, посочва той.

„Вярваме, че всяка малка стъпка може да доведе до голяма промяна“, коментира Антон Биров от Филип Морис България. „Изхвърлянето на един фас на правилното място е прост жест, който може да предотврати както замърсяване, така и сериозни инциденти. С настоящото партньорство искаме да покажем, че отговорното поведение е грижа за природата – както срещу замърсяването, така и за превенция на пожарите.“

На снимката: Мария Батчева, доброволец

Вече 6 години кампанията ПромениКартинката подтиква хората към размисъл по темата със замърсяването с неправилно изхвърлени фасове. Прави го чрез информационни изложби, арт инициативи, партньорства с културни и филмови фестивали, с факултета по екранни изкуства на НАТФИЗ, с Международното триенале на сценичния плакат и чрез редица доброволчески акции по почистване в различни градове на страната. Част от кампанията са и информационни материали по Българското Черноморие, разположени на над 100 спасителни поста и съблекални на близо 50 плажа.

Сега, в разгара на летния сезон, чрез новото партньорство с доброволците от Националната асоциация на доброволците, инициативата ПромениКартинката насочва общественото внимание към важно последствие от неправилното изхвърляне на фасове. А посланието на двете партниращи си организации е кратко и ясно: „Бъди отговорен. Пази природата от замърсяване с фасове и от пожари. Промени картинката.“

Видеата и визиите с доброволци ще бъдат публикувани в профилите на Националната асоциация на доброволците и ПромениКартинката в социалните мрежи:

ПромениКартинката – Facebook, Instagram, YouTube

НАДРБ – Facebook, Instagram, TikTok