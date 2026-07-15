Qatar Airways напуска България

Туристическият бранш предупреждава за сериозни последици

Катарският национален превозвач Qatar Airways прекратява полетите между Доха и София и закрива офиса си в България. За това съобщиха от Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА), като определиха решението като сериозен удар върху въздушната свързаност на страната.

По информация на АБТТА авиокомпанията ще преустанови дейността си у нас през септември, когато ще бъде затворен и представителният ѝ офис в София. Така България губи една от най-важните директни връзки с Близкия изток, Азия, Африка и Австралия.

От туристическия бранш припомнят, че Qatar Airways присъства на българския пазар повече от 15 години, като в най-силните периоди е изпълнявала по два полета дневно между София и Доха.

След ескалацията на напрежението в Близкия изток авиокомпанията временно преустанови полетите си, а впоследствие започна постепенното им възстановяване. Въпреки че в резервационните системи доскоро фигурираха полети до София и за следващите месеци, те внезапно са били премахнати. Към момента официално обяснение за решението не е оповестено.

Според представители на АБТТА причините вероятно са свързани с преструктуриране на маршрутната мрежа след конфликта в региона, ограничения брой самолети и недостатъчно търсене по линията до България.

От асоциацията предупреждават, че липсата на директни полети вече се отразява на туристическия сектор. В момента основната алтернатива за пътувания към Азия остава връзката през Истанбул с Turkish Airlines, а според бранша това вече води до по-високи цени на самолетните билети и по-ограничен избор за пътниците. Полетите през Дубай също са вариант, но интересът към тях остава по-слаб заради нестабилната обстановка в региона.

От АБТТА настояват държавата да предприеме активни действия за привличането на нови авиокомпании. Сред потенциалните превозвачи, които биха могли да открият линии до София, се посочват Etihad Airways, Air China, Vietnam Airlines, както и Malaysia Airlines и Singapore Airlines. Според организацията подобни преговори изискват подкрепа на държавно ниво, затова ще бъдат изпратени официални предложения до Министерството на транспорта и Министерството на туризма.

От туристическия сектор са категорични, че добрата въздушна свързаност е решаваща както за развитието на туризма, така и за бизнес пътуванията. По думите на представителите на АБТТА ограничаването на директните международни линии затруднява организирането на пътувания и намалява конкурентоспособността на България като туристическа дестинация.