108 от 134 ученически почивни бази не работят

Огромна част от базите на „Ученически отдих и спорт“ ЕАД са неизползваеми, а финансовото състояние на дружеството поставя под въпрос способността му да изпълнява социалната си функция. Това показва одит на Сметната палата за периода 2023–2024 г.

Над 80% от базите са извън експлоатация

От общо 134 почивни бази на дружеството функционират едва 26. Останалите 108 – или 80,6% – не се използват заради лоши битови условия или липса на интерес към настаняване.

22 от затворените бази са по Черноморието, а останалите 86 са във вътрешността на страната и планински райони в общо 21 области.

Проблемът не е нов. Според одитния доклад част от имотите са били в лошо състояние или без достатъчно търсене още когато са били прехвърлени в капитала на дружеството през 2004 г.

Базите носят разходи, дори когато са празни

Неизползваните имоти не генерират необходимите приходи, но продължават да струват пари на дружеството – за амортизации, охрана, местни данъци и такси и аварийна поддръжка.

Част от обектите се отдават под наем, но приходите не са достатъчни за необходимите ремонти и модернизация. Затова дружеството насочва ограничените си средства основно към вече работещите бази.

Натрупаната загуба вече е 18,7 млн. лева

Финансовото състояние на „Ученически отдих и спорт“ също буди сериозно притеснение. Последната година, в която дружеството е приключило с положителен финансов резултат, е 2018 г.

Към края на 2024 г. натрупаната загуба достига 18,7 млн. лева, като само за 2024 г. текущата загуба е 640 хил. лева.

В същото време дружеството има 6,9 млн. лева дълг към Министерството на образованието и науката. Той представлява над 92% от всички задължения на предприятието и до края на одитирания период не е било извършено плащане по него.

И ученическият отдих остава под планирания капацитет

Въпреки че броят на настаняванията нараства, дружеството не успява да достигне заложения в договора с МОН минимален прогнозен капацитет от 60 000 настанявания годишно.

За целия тригодишен период по договора са реализирани 138 746 настанявания, при заложена цел от 180 000.

През одитирания период детски и ученически отдих е организиран в 20 от 26-те работещи бази.

Проверени са и обществените поръчки и наемите

Одитът е установил и редица нарушения и несъответствия при тръжни процедури, отдаване под наем и обществени поръчки.

Сред констатираните проблеми са липса на достатъчна публичност, пропуски при плащанията и депозитите, забавени наеми, неначислени неустойки и недостатъчен контрол върху изпълнението на договорите.

Сметната палата е отправила осем препоръки към изпълнителния директор на дружеството, които трябва да бъдат изпълнени в седеммесечен срок.

Одитът поставя под сериозен въпрос бъдещето на дружеството и способността му да поддържа достъпни условия за детски и ученически отдих – функция, която Сметната палата определя като важна социална услуга.

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