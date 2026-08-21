Благодарение на изключително бързата реакция и добрата координация между пожарникари, горски служители, доброволци и местната власт, своевременно бе овладян поредният пожар, предизвикан от преминаваща железопътна композиция. Сигналът бе получен малко преди 18.00 часа.

Огънят се е развил в множество огнища на фронт от над 6 километра, в непосредствена близост до иглолистни горски масиви в района на селата Розино и Христо Даново. За изключително кратко време пламъците са обхванали разпръснати площи от над 1200 декара и навлязоха в борови масиви.

В гасенето участваха 14 екипа на РДПБЗН – Пловдив, екип на РСПБЗН – Копривщица при РДПБЗН София, три екипа на доброволните формирования от Доброволно Формирование Хисаря и Национален отряд за реакция при бедствия – Пловдив, екипи на ДГС- Клисура, ДГС – Карлово и ЮЦДП, служители на Сектор „Специализирани оперативни дейности“-Пловдив; Rescue Team Plovdiv, земеделски производители и доброволци от местното население.

Благодарение на общите усилия пожарът е локализиран по всички фронтове. Засегната е минимална площ от горските територии и не е допуснато огънят да достигне до близките населени места.

Към момента на място остават дежурни екипи на пожарната и ДГС, които ще наблюдават терена и ще следят за недопускане на повторно възобновяване на огъня.

„Благодарим за бързата мобилизация и професионалната работа на служителите на държавните горски стопанства, на местната власт от Община Карлово и за подкрепата на Община Хисаря-Municipality of Hisarya“, казват от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив.

Снимки: Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив