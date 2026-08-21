Отличената с награда „Наследство“ образователна инициатива е финалното приключение от лятната ЕТНОтека на РЕМ – Пловдив

Един от най-разпознаваемите герои на Регионалния етнографски музей – Пловдив ще посрещне децата в последното занимание от лятната „ЕТНОтека“. На 21 август в Куюмджиевата къща ги очаква „Приключения с Аргир“ – музейна образователна игра, посветена на историята, културата и самия стопанин на емблематичната къща – Аргир Куюмджиоглу.

Инициативата има история зад гърба си. През 2024 г. Регионалният етнографски музей – Пловдив получи награда „Наследство“ на Сдружение „Български музеи“ в категорията „Образователна инициатива“ именно за проекта „Приключения с Аргир“.

Първоначално проектът е създаден като детска образователна книжка, която превежда младите читатели през богатството на българската традиционна и градска култура. Чрез илюстрации, разказ и занимателни задачи Аргир Куюмджиоглу се превръща в своеобразен водач на децата в света на музея и културното наследство.

Сега героят излиза от страниците на книжката и се превръща в част от реално музейно приключение.

„Приключения с Аргир“ е мултидисциплинарна образователна програма, която превръща музея в място за игри, открития и предизвикателства. Участниците ще трябва да проявят любопитство и въображение, докато опознават Куюмджиевата къща и нейния някогашен стопанин.

Организаторите обещават любопитни открития, забавни игри и нови знания, но засега запазват подробностите около самото приключение.

Заниманието е част от лятната ЕТНОтека на РЕМ – Пловдив, която през юли и август предложи на децата поредица от творчески и образователни занимания извън дигиталния свят. В програмата бяха включени рисуване на комикси, етно-викторини, игри за петте сетива, импровизиран театър, месене на хляб, работилници по плъстене, екосмола и цианотипия, музикални и куклени занимания.

Всички работилници от лятната програма са с предварително записване, като броят на участниците е ограничен до 10–15 деца според спецификата на заниманието.

Проектът „Приключения с Аргир“ е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по „Програма за възстановяване и развитие на държавни, регионални и общински културни институти“.

За записване: malina.ethnograph@gmail.com, pr@ethnograph.info, както и на телефоните +359 89 928 3291 и +359 89 388 8834.