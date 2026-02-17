Украинската общност в Пловдив отбелязва 4 години от началото на войната с панахида и молебен за мир

Украинската общност в Пловдив ще отбележи на 24 февруари четири години от началото на пълномащабната война в Украйна с поредица от възпоменателни събития.

На 21 февруари (събота) от 13:00 часа във „Втори дом“ (бул. „Цариградско шосе“ 108) ще бъде отслужена панахида в памет на загиналите граждани на Украйна. Организаторите канят всички пловдивчани да се присъединят към молитвата и да почетат паметта на жертвите.

На 24 февруари събитията ще продължат от 18:00 часа с молебен за мир, поклонение в памет на загиналите деца и митинг пред катедралния храм „Успение Богородично“ в Стария град. Украинските бежанци, намерили подслон в Пловдив, ще се съберат с надежда за край на войната и завръщане към нормалния живот в свободна и независима държава.

От първите дни на конфликта украинската общност в града получава подкрепа от Община Пловдив и държавата. В Центъра за временно настаняване в бившата Белодробна болница, наречен от украинците „Втори дом“, десетки семейства намират подслон. Децата посещават детски градини и училища, а много от възрастните вече работят и се издържат самостоятелно.

Организаторите изразяват благодарност към пловдивчани и българските институции за подкрепата през изминалите години и отправят призив за съпричастност в тези тежки дни.