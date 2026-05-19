Над 53 000 зрелостници се явяват на матура по БЕЛ утре

Повече от 53 000 дванайсетокласници ще се явят утре на задължителната матура по български език и литература. Изпитният вариант ще бъде изтеглен в ранните часове на деня в Министерството на образованието и науката измежду над 5,8 милиона възможни комбинации.

Държавният зрелостен изпит започва в 8:30 часа, а учениците трябва да бъдат в училищата поне половин час по-рано. Необходимо е да носят документ за самоличност и служебна бележка за допускане, която може да бъде представена и в електронен формат.

За провеждането на изпита в цялата страна са ангажирани близо 14 000 квестори. Зрелостниците ще бъдат разпределени в стотици училища и хиляди изпитни зали.

Форматът на матурата остава без промени. Изпитът включва общо 41 задачи – тестови въпроси, задачи със свободен отговор и създаване на аргументативен текст под формата на интерпретативно съчинение или есе. Максималният брой точки е 100.

Тази година Министерството на образованието въвежда и административна промяна при обработката на изпитните работи. Идентификационната бланка вече ще бъде свързана директно с листа за отговори, без да се отделя в допълнително пликче. От ведомството уверяват, че анонимността при оценяването остава гарантирана, тъй като проверяващите виждат единствено сканираните отговори, без информация за самоличността на ученика.

В рамките на майската сесия ще бъдат проведени общо 88 различни държавни зрелостни изпита. И тази година зрелостниците ще попълват тестовете с черен химикал.

Резултатите от матурите се очаква да бъдат обявени до 11 юни. След това учениците ще могат да се запознаят с проверените си работи в училищата, където са държали изпита.