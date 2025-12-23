Деца от Украйна, чиито семейства са намерили убежище от войната в Пловдив, подготвиха специално коледно поздравление за кмета на града Костадин Димитров.

Те посетиха кметството заедно с почетния консул на Украйна в Пловдив Димитър Георгиев и ръководителката на фондация „Подкрепа и възстановяване за Украйна“ и управител на временния бежански център „Втори дом“ Наталия Еллис.

Пловдив – градът, който прие малък град украински бежанци

На градоначалника беше връчена благодарствена грамота за подкрепата към центъра и хората, настанени там.

„Център „Втори дом“ е отличен пример за това как различни общности могат да живеят заедно и да си помагат“, заяви кметът Костадин Димитров.

Проектът „Втори дом“ подпомага украински семейства в Пловдив вече три години. За този период над 2200 души са получили подкрепа, включително настаняване, хранене и достъп до образование и работа. Децата, настанени в центъра, посещават детски градини и училища, като за тяхното добро развитие и интеграция работят както общината, така и редица институции.

По време на срещата децата подариха на кмета ръчно изработени коледни джуджета и керамика със сърце – символ на доброто сърце на Пловдив и общината. Малките коледари получиха подаръци и лакомства от градоначалника.