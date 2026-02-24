На 24 февруари 2026 г. се отбелязва четвъртата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Денят е съпроводен от значими международни събития, дипломатически срещи и глобални протести в подкрепа на украинския народ.

На тази дата в рамките на един от най-посещаваните музеи в германската столица – Berlin Story Bunker се открива първият голям музей извън страната, посветен на войната и украинската съпротива. Целта на изложбата в Берлинския бункер за истории, както съобщава RBC-Украйна, е да покаже на европейската публика реалността на войната – нещо, на което мнозина не са били свидетели от първа ръка.

Зенитна ракета „Гепард“ и модел на превозно средство, показани с бележка, благодарна на Германия за военната ѝ подкрепа за Украйна. (Източник: Berlin Story)

Идеята се заражда през май 2025 г., когато кураторите на Berlin Story Bunker Ено Ленце и Виланд Гибел решават да трансформират част от постоянната експозиция на музея, посветена на Германия, в експозиция, фокусирана върху Украйна, според RBC-Украйна. Оттогава те многократно пътуват до Украйна, събират артефакти, документират доказателства и разговарят с войници и доброволци.

Пощенски марки и възпоменателни предмети с фразата „Руски военен кораб, върви по дяволите“, визираща неподчинението на украинските защитници на остров Снейк. (Източник: Berlin Story)

Според организаторите, изложбата умишлено представя войната чрез преки, физически доказателства. Сред централните експонати е унищожено евакуационно превозно средство от Херсон – доброволчески ван, атакуван от руски дрон на 12 април 2025 г. Превозното средство е транспортирано до Берлин с дупки от куршуми и щети от шрапнели.

„Пренесохме реалността от фронтовата линия в Берлин. Идеята за този музей ни дойде спонтанно. Миналата година, някъде в края на април, Ено ми се обади и предложи да превърнем Музея за Германия в Музей за Украйна. И от май миналата година ние реализираме тази идея“, каза Гибел.

Други ключови експонати включват заловен руски дрон SuperCam с размах на крилете 3,5 метра, конфискуван през 2025 г.; прототип на дрон „Франкенщайн“, оборудван с лазерен далекомер и изкуствен интелект, способен на автономно насочване; нов модел оптичен дрон, който не може да бъде заглушаван; и активна FPV инсталация за дрон, която в реално време се заключва върху посетителите, позволявайки им да се видят през мерник на монитор, според изданието.

Разглобен FPV дрон, изложен като част от изложбата в музея на Украйна в Берлин, подчертаващ технологиите, използвани на бойното поле. (Източник: Berlin Story)

Общо са изложени над 20 дрона и други оръжия, използвани при атаки срещу Украйна, което я прави една от най-големите изложби на подобно оборудване извън Украйна.

Музеят представя и видео разкази от 30 участници във войната – войници, доброволци и цивилни.

В България четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна се отбелязва с поредица от мирни шествия и прояви на солидарност в най-големите градове, включително и в Пловдив, където е една от най-големите украински общности в страната.



