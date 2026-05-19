Стари планове на Стария град на Пловдив в изложба

Отбелязвайки 70-та годишнина от основаването на архитектурно-историческия резерват „Старинен Пловдив“, Общински институт „Старинен Пловдив“ представя:

Стари планове на Стария град на Пловдив

Изложба на проекти за квартална регулация, изготвени между 1907 и 1942 година

21 май – 20 август 2026 г.

Балабановата къща

Откриване: 21 май (четвъртък), 18:30 ч.

Вход свободен

Представени са двадесет чертежа. Подредени са по време на създаване и са обозначени с кварталните номера в тях. Това са стари регулационни планове на квартали в Стария град на Пловдив, изготвяни от кондуктор и подписвани първоначално от градския инженер, а по-късно от началника на отдел „Благоустройство“ или на техническата служба.

В ранните проекти – тези от 1907, 1908 и 1909 година, а и в този от 1924 г., са посочени авторите на регулациите; при по-късните, употребата на кондуктор е заменена със землемер или е отпаднала, а номенклатурата копирал е изместила измерил и начертал.

Регулационни планове

Проектите за регулация са вид подробни устройствени планове, които определят границите на поземлените имоти, улиците и кварталите, урегулирайки териториите с цел застрояване или инфраструктурни нужди. Те променят имотните граници в урегулирани поземлени имоти, осигурявайки достъп до улица и определят зони с различно предназначение.

Чертежи

С изключение на три върху паус, чертежите са изпълнени върху инженерно платно, което позволява тяхната интензивна употреба (сгъване, поставяне в папка, разгъване) и дългосрочно съхранение.

Одобрение

За да влязат в употреба, проектите следва да бъдат одобрени от Министерство на обществените сгради, пътищата и съобщенията, което след 1911 година е преименувано на Министерство на обществените сгради, пътищата и благоустройството.

Плановете в употреба

Още при първото им сгъване и поставяне в папки, за да бъдат изпратени за одобрение, чертежите влизат в употреба и започва физическото им износване. Разгъвани са за подпечатването, макар три от изложените чертежи да са били подпечатани сгънати, а после сгъвани и връщани в папки в техническия отдел на Пловдивската община.

Изложба на планове

Идеята на Галина Ропова, завеждаща архивохранилището на Общински институт „Старинен Пловдив“, за изложба на регулационни планове на квартали в Стария град на Пловдив, е в основата на настоящата изложба в Балабановата къща. Включени са най-големият (183 х 104 см) и един от големите чертежи (106 х 106 см) (Небет тепе).

Всички чертежи са реставрирани в Лабораторията за консервация и реставрация на Общински институт „Старинен Пловдив“.

Изложбата би била интересна за геодезисти и архитекти, изкуствоведи и историци, реставратори и архивисти, но и за любители на старината.

Изложбата е подготвена от екип на Общински институт „Старинен Пловдив“: Галина Ропова (завеждащ архивохранилище), Христина Цветкова, Ваня Христева, Сава Костадинов (реставратори), Моника Драмалиева и Евгений Тодоров (дизайнери), д-р Станислав Станев (куратор).

