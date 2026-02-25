След напрежението около пререгистрацията на украинските граждани у нас, от днес вече започна издаването на обновените карти за временна закрила в няколко големи града, сред които и Пловдив.

Новината съобщи Наталия Еллис от фондация Юкрейн съпорт енд Реновейшън. По думите ѝ софтуерът на Държавна агенция за бежанците е бил обновен, а отделите „Миграция“, както и част от регистрационно-приемателните бази, вече работят по новия ред.

Към момента обновени карти се издават в Пловдив, София и Варна, като се очаква процесът да започне и в други градове.

Призив: Нека първо минат работещите

Еллис отправя апел към украинската общност да не се създава излишно напрежение в първите дни.

„Дайте възможност на всички официално работещи хора през тези три дни да получат закрилите си. 15 хиляди души в страната работят официално. Позволете им да бъдат първите, които ще обновят своите документи“, призовава тя.

Тя подчертава, че настоящите карти са валидни до края на април и няма основание за паника. Като работодател самата тя е решила служителите ѝ да подменят документите си по-късно – в средата на март, за да не се натоварва допълнително системата.

Къде в Пловдив се подновяват картите

В Пловдив обновяването се извършва в Паспортна служба в сградата на Второ районно. по данни на фондацията услугата е достъпна и в Шеесто Районно управление на полицията. В Пето към момента е имало отказ, но се търси решение на проблема.

Работното време е от 9:00 до 16:30 часа.

От украинската общност изразяват благодарност към институциите и международните партньори за съдействието, включително към ВКБООН и посолството на Украйна в България.

Повтарящ се проблем всяка пролет

Темата със срока на закрилата и подновяването на документите се превръща в ежегодно предизвикателство за украинските семейства у нас. Именно в този период на годината много хора изпадат в несигурност дали ще успеят навреме да уредят статута си.

„Първо е пребиваването и второ – какво ще се случи следващата година. Няма статут на постоянно пребиваване. Хуманитарният статут предполага шест месеца без работа. Как ще издържи семейство с четири-пет деца?“, коментира по време на възпоменанието в Пловдив Наталия Еллис от фондация Юкрейн съпорт енд Реновейшън пред Под тепето.

По думите ѝ много от хората са от окупирани територии или от райони в близост до фронтовата линия и „няма къде да се върнат“. Затова всяка административна несигурност се отразява пряко върху работата, наемите и образованието на децата им.

В Пловдивска област украинската общност наброява между 10 и 11 хиляди души. За тях удължаването на закрилата носи известно облекчение – но и нова вълна от административни процедури, които трябва да бъдат извървени в срок.

