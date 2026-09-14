На входа на спортното съоръжение е бил спрян и мъртво пиян посетител

В неделя, преди началото на дербито между отбори на ПФК „Ботев“ и ПФК „Локомотив“, служителите на реда задържали на контролно-пропускателните пунктове на стадион „Христо Ботев“ пловдивчани на 33, 44 и 48 години с различни количества марихуана и амфетамин. По случаите са образувани бързи производства, а притежателите на високорисковите вещества – отведени за едно денонощие в ареста на Шесто РУ. По време на полицейските проверки е бил ограничен достъпът до трибуните и на друг 44-годишен посетител във видимо неадекватно състояние. Оказало се, че криминално проявеният и осъждан мъж е под въздействие на алкохол над 3,5 промила. Той има предишна регистрация за противообществена проява по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия, а за вчерашното нарушение му е съставен акт по чл. 20, ал. 1, т. 4 и наложена глоба в размер на 255 евро.

След приключване на мача, около 23.30 ч., в Шесто РУ попаднал и 34-годишен шофьор, който при преминаване с автомобила си в зоната на спортното събитие влязъл в пререкание с униформени служители, осигуряващи безопасността на движението. На мъжа е съставен акт по Указа за борба с дребното хулиганство.