Полицията предприема засилени мерки за опазване на обществения ред и пътната безопасност при провеждане на футболното дерби между Ботев и Локомотив тази вечер в Пловдив. Двубоят на стадион „Христо Ботев“ започва в 20.30 ч., като входовете за зрители ще бъдат отворени по-рано – в 18.30 ч., за да се избегне струпване и забавяне на пропускателния режим.

От полицията предупреждават, че на изградените контролни пунктове ще се извършват щателни проверки. До трибуните няма да бъдат допускани лица без билети, употребили алкохол или наркотични вещества, носещи забранени предмети, както и малолетни без придружител. Поведението на публиката ще бъде наблюдавано с видеокамери и дрон, а при установени нарушения ще бъде търсена отговорност по Закона за опазване на обществения ред при провеждане на спортни мероприятия и Наказателния кодекс.

Засилено полицейско присъствие ще има и около спортната зона, както и на територията на целия град. Патрули на областната дирекция и придадени сили от жандармерията ще следят за предотвратяване на противообществени прояви и ще подпомагат пътната безопасност.

В интервала от 18.00 до 24.00 ч. е възможно поетапно спиране на движението в района около стадиона, включително по:

бул. „Източен“ – от бул. „Княгиня Мария Луиза“ до бул. „Санкт Петербург“

ул. „Богомил“ – от бул. „Източен“ до ул. „Лев Толстой“

ул. „Варшава“ – от ул. „Богомил“ до ул. „Славянска“

ул. „Лев Толстой“ – от кръговото с ул. „Димитър Ризов“ до ул. „Богомил“

Организиран е и полицейски съпровод за привържениците на гостуващия отбор. Те ще тръгнат от сборен пункт на стадион „Локомотив“ и ще се придвижат по ул. „Лев Толстой“ и ул. „Богомил“ до спортното съоръжение.

От полицията призовават гражданите и феновете да спазват указанията на служителите на реда и да планират предварително придвижването си в района.