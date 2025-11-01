Ограничават движението заради мач на ПФК „Локомотив” и ПФК „Ботев” и шествия на феновете им

За времето от 11.30 ч. до 18.00 ч. ще бъде спряно движението на пътни превозни средства, включително ина автобусите от масовия градски транспор

Нова организация на движение се въвежда на 01.11.2025 г. /събота/ заради футболната среща между отборите на ПФК „Локомотив” – Пловдив и ПФК „Ботев” – Пловдив, която ще се състои на стадион „Локомотив“, съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“. Оттам допълват, че от 10 до 14 часа движението ще бъде спряно изцяло или поетапно и поради провеждането на шествия от привържениците на двата отбора преди началото на мача.

Забранява се предлагането на алкохолни напитки в спортната зона в деня на мероприятието и до три часа след неговото приключване. Организацията и контролът на движението, както и охраната на мероприятието се осъществяват от ОД на МВР – Пловдив.

За времето от 11.30 ч. до 18.00 ч. ще бъде спряно движението на пътни превозни средства, включително ина автобусите от масовия градски транспорт, на следните участъци:

ул. „Лев Толстой” – от кръстовище с бул. „Санкт Петербург” до кръговото кръстовище с ул. „Проф. Цветан Лазаров”

ул. „Проф. Цветан Лазаров” – от кръговото кръстовище с ул. „Лев Толстой” до кръстовището с ул. „Поручик Боян Ботев”

ул. „Димитър Ризов” – от кръстовището с ул. „Поручик Боян Ботев” до кръстовището с бул. „Освобождение”

В диапазона от 10.00 ч. до 14.00 ч. ще се въведе временно ограничение на движението по маршрутите на шествията:

бул. „Източен” – от кръстовището с ул. „Богомил” до кръстовището с бул. „Санкт Петербург”

бул. „Менделеев” – от кръстовището с бул. „Санкт Петербург” до кръстовището с бул. „Освобождение”

бул. „Освобождение” – от кръстовището с бул. „Менделеев” до кръстовището с ул. „Димитър Ризов”

ул. „Отец Паисий” – от кръстовището с ул. „Константин Иречек” до кръстовището с ул. „Патриарх Евтимий”

ул. „Патриарх Евтимий” – от кръстовището с ул. „Отец Паисий” до кръстовището с бул. „Цар Борис III Обединител”

бул. „Цар Борис III Обединител” – от кръстовището с ул. „Патриарх Евтимий” до кръстовището с ул. „Света Петка”

ул. „Света Петка” – от кръстовището с ул. „Патриарх Евтимий” до кръстовището с бул. „Княгиня Мария Луиза”

бул. „Княгиня Мария Луиза” – от кръстовището с ул. „Света Петка” до кръстовището с ул. „Лев Толстой”

ул. „Лев Толстой” – от кръстовището с бул. „Княгиня Мария Луиза” до кръговото кръстовище с ул. „Проф. Цветан Лазаров”

Маршрутите на автобусни линии № 9, 10, 21, 25, 29, 66 и 99 от основния вътрешноградски транспорт, се променят както следва:

Линия № 9

Посока: Завод „Юрий Гагарин“ – ЖК „Тракия“ – А12

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“ спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК „Тракия“ (А12).

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 10

Посока: Ул. „Юндола“ – ЖК „Тракия“- А13

Бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин „Алфина“, обръщалото – жк „Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“ спирка №108 – с/у „Детски свят“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, спирка №255 – отстрани на магазин „Детски свят“, направо по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин „Алфина“, обръщалото –ЖК „Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, десен завой по бул. „Освобождение“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

Линия № 21

Посока: ТК „Марица“ – ЖК „Тракия“- А12

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК „Тракия“ (А12).

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 25

Посока: АПК „Тракия“ – ЖК „Тракия“ – А12

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев”, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК „Тракия“ (А12).

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 29

Посока: Ул. „Юндола“ – ЖК „Тракия“ – А12

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото – ЖК „Тракия“ – А12, спирка №1011.

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 66

Посока: Кв. „Прослав“ – ЖК „Тракия“ – А12

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Димитър Ризов“, спирка №351 – бл. 199, десен завой по бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка №404 – магазин „Алфина“, ляв завой по обръщалото, спирка №1011 – ЖК „Тракия“ (А12).

В обратна посока маршрутът остава непроменен.

Линия № 99

Посока: „II-ра Автоколона“ – ТК „Марица“

Ул. „Съединение“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, спирка №255 – отстрани на магазин „Детски свят“, направо по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин „Алфина“, обръщалото –ЖК „Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, десен завой по бул. „Освобождение“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

В обратна посока:

Бул. „Освобождение“, ляв завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, спирка 404 – магазин „Алфина“, обръщалото – жк „Тракия“ – А12, спирка №1011, десен завой по ул. „Поручик Боян Ботев“, десен завой по ул. „Пеньо Пенев“, ляв завой по ул. „Съединение“ спирка №108 – с/у „Детски свят“ и по маршрута, утвърден с Общинската транспортна схема.

