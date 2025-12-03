Среднощни проверки на Околовръстното: две идеи за безопасност

След фаталната катастрофа с три жертви на Околовръстния път в Пловдив държавата търси спешни решения за обезопасяване на трасето. Две са основните опции на масата: премахване на предпазните мантинели или сериозно сваляне на скоростта в участъка.

Инспекциите се извършват през нощта, за да не се блокира трафикът. Проверяваният участък е между кръговото за Пазарджик и това за Асеновград – зоната, през която ежедневно преминават между 20 и 25 хиляди автомобила. На терен работят експерти от Европейския център за транспортни политики, ОПУ–Пловдив, АПИ и „Пътна полиция“.

Обследват през нощта Околовръстния път на Пловдив

Директорът на Областното пътно управление инж. Петър Попов обясни, че се прави пълна ревизия на състоянието на настилката, маркировката, отводняването и – най-важното – на мантинелите.

Мантинели: защита или заплаха?

Оградите бяха поставени през 2021 г. с цел да ограничат опасното включване от крайпътните обекти. Вместо това статистиката отчита двойно повече жертви в същия участък след монтажа им.

Проблемът идва от тесния габарит на пътя, първоначално проектиран като третокласен. Мантинелите го превръщат в тясна „тръба“, в която аварията е равнозначна на капан. По цялото протежение има едва осем отбивки. Всеки спрял автомобил остава на платното — директна опасност за останалите шофьори.

Какво следва?

Обсъждат се няколко краткосрочни мерки:

• Премахване на мантинелите и ограничение 50 км/ч

• Временни аварийни уширения по трасето

• Разширяване на пътя — проект през 2026 г., строителство най-рано в края на годината

Междувременно гневът на хората расте. Социалните мрежи преливат от свидетелства за близки до катастрофи ситуации, а местните жители настояват промяната да е незабавна — преди статистиката да отчете още жертви.

В обществото продължава да кипи недоволство. На 12 декември се очаква нова вълна от демонстрации, включващи планирана едночасова блокада на Околовръстния път. В същото време се подготвя пресконференция, на която ще бъдат оповестени резултатите от независимото изследване на пътната отсечка и оценката на експертите за нейното състояние.

Изображение: Стопкадър/NOVA