Обследват през нощта Околовръстния път на Пловдив
Експерти по пътна безопасност от Европейския център за транспортни политики извършват обследване на Околовръстния път на Пловдив, на който през минала седмица късно вечерта стана пореден тежък пътен инцидент, в който животите си загубиха трима души. Работата им започна през нощта и ще продължи и тази вечер между 19:30 ч. и 2:00 ч. като на етапи се проверяват различни отсечки.
Обследват се всички елементи на пътя – асфалтовата настилка, маркировката, ограничителните системи, пътните знаци, отводняването на трасето и др.
„Мнението на независимите експерти от неправителствения сектор е важно за предприемането на последващи действия за повишаване безопасността на движение в участък с интензивен трафик, какъвто е Околовръстният път на Пловдив. На цялото трасе, с дължина 14 км, през 2021 г. и 2022 г., е изпълнено превантивно поддържане. Второкласният път е с обновена асфалтова настилка, маркировка, знаци и ограничителни системи“, съобщават от АПИ.