Затварят голямата детска площадка в Цар-Симеоновата градина

Голямата детска площадка за игра на деца до 12-годишна възраст в Цар-Симеоновата градина ще бъде временно затворена за посетители от 3 юни до края на месеца поради извършване на ремонтни дейности.

Проектът предвижда подмяна и обновяване на саморазливната ударопоглъщаща настилка с цел повишаване на безопасността и комфорта за най-малките посетители на парка.

По време на строителните работи площадката ще бъде оградена и достъпът до нея ще бъде ограничен, за да се гарантира безопасността на гражданите и безпрепятственото изпълнение на ремонта.

След приключване на реконструкцията децата и техните родители ще могат да ползват обновеното пространство при по-добри и по-безопасни условия. Ремонтните дейности се осъществяват с подкрепата на „Хепи“ ЕАД.