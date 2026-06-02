Затварят голямата детска площадка в Цар-Симеоновата градина

16:38ч, вторник, 2 юни, 2026
Голямата детска площадка за игра на деца до 12-годишна възраст в Цар-Симеоновата градина ще бъде временно затворена за посетители от 3 юни до края на месеца поради извършване на ремонтни дейности.

Проектът предвижда подмяна и обновяване на саморазливната ударопоглъщаща настилка с цел повишаване на безопасността и комфорта за най-малките посетители на парка.

По време на строителните работи площадката ще бъде оградена и достъпът до нея ще бъде ограничен, за да се гарантира безопасността на гражданите и безпрепятственото изпълнение на ремонта.

След приключване на реконструкцията децата и техните родители ще могат да ползват обновеното пространство при по-добри и по-безопасни условия. Ремонтните дейности  се осъществяват с подкрепата на „Хепи“ ЕАД.

