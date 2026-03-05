Закърпена с тиксо кола в трафика на Пловдив

Червено тиксо държи задната част на автомобил, заснет тази сутрин в час пик край Сточна гара

Снимката на деня ни изпрати пловдивчанинът Николай Николов, който се натъкнал на прословутия „български гений“ тази сутрин на централния бул. „Христо Ботев“ в района на Сточна гара в Пловдив

Кадърът показва любопитна гледка в сутрешния трафик. Това е автомобил със сериозно повредена задна част, „ремонтирана“ с червено тиксо, което държи разпадащи се елементи от бронята. Под нея се забелязва и жълто парче, което изглежда като остатък от стара регистрационна табела, вероятно от чужбина.

Според свидетели на случката вероятно става дума за наскоро внесен стар автомобил, който все още е в силно компрометирано състояние след удар.

„Тази сутрин на Сточна гара… БГ гений в действие. Познайте номера“, написа читателят, изпратил снимката до редакцията ни.



