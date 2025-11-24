Вдигат трошки от улиците в Кършияка

Близо 50 изоставени коли са били облепени в акция за 24 часа

Район „Северен“ в Пловдив провежда поредна акция за премахване на излезли от употреба автомобили. В рамките на проверките 9 автомобила бяха репатрирани, а 46 превозни средства бяха облепени с уведомления за изоставено състояние, съобщиха от районното кметство.

Още 18 автомобила са били преместени доброволно, а част от тях са преминали годишен технически преглед.

От началото на 2025 г. на територията на района са облепени общо 256 автомобила.

Целта на акциите е освобождаване на паркоместа, опазване на обществения ред и намаляване на вредните емисии в околната среда.

Собствениците на неизползвани автомобили се призовават да ги премахнат или приведат в експлоатация, за да избегнат административни мерки.

Сигнали за излезли от употреба МПС могат да се подават: на мейл и телефон

📧 info@severen.plovdiv.bg

📞 032/901 164 | 032/901 199 (отдел „Екология и чистота“).