Общинската избирателна комисия във Варна е взела решение за предсрочно прекратяване на кметските правомощия на Благомир Коцев. Същевременно комисията е анулирала и удостоверението му за избиране на поста, съобщава БНР.

Председателят на ОИК-Варна Велин Жеков съобщи след заседанието, че предложението е получило подкрепата на 20 от общо 26 членове на комисията. Решението е с предварително изпълнение.

До него се стига след разглеждането на два сигнала, подадени през миналата година. Те са свързани с отпуска, който Коцев е ползвал след задържането си на 8 юли. Казусът е разгледан на основание разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация, които определят основанията за предсрочно прекратяване на кметски мандат.

Кметът има право да оспори решението в седемдневен срок пред Административния съд във Варна. Именно съдът ще се произнесе окончателно по случая.

Тъй като до края на мандата на Коцев остава по-малко от година, при влизане в сила на решението няма да се организират частични местни избори. Вместо това Общинският съвет във Варна трябва да определи кой ще поеме управлението на града до края на мандата.