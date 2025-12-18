ПП–ДБ: Има опит за отстраняване на кмета на Варна чрез намеса на КПК и ЦИК

От „Продължаваме промяната – Демократична България“ заявиха, че има нов опит за отстраняване на кмета на Варна Благомир Коцев чрез институционален натиск, този път с участието на Комисията за противодействие на корупцията (КПК) и Централната избирателна комисия (ЦИК).

В позиция на коалицията се твърди, че КПК е поискала от ЦИК информация за ползваните от Коцев отпуски през последните месеци. Според ПП–ДБ подобно искане излиза извън правомощията на антикорупционната комисия и представлява опит за оказване на натиск върху изборната администрация.

От коалицията коментират, че чрез това действие се цели ЦИК да бъде подтикната да задължи Общинската избирателна комисия във Варна да се произнесе по подадени жалби срещу кмета. По думите им това е пореден опит за институционален произвол срещу законно избрания градоначалник.

ПП–ДБ свързват действията с Делян Пеевски и заявяват, че след като Общинската избирателна комисия във Варна не е взела решение за отстраняване на Коцев, натискът е пренасочен към други институции. От коалицията подчертават, че няма да приемат подобен подход и настояват процедурите да се спазват стриктно и в рамките на закона.

В позицията си от ПП–ДБ призовават гражданите на протест, насрочен за тази вечер от 18 часа, като заявяват, че ще се противопоставят на всеки опит за отстраняване на кмета по „задкулисен“ начин.

Към момента от КПК и ЦИК няма официална публична позиция по твърденията.