Отлагат санирането на 14 блока в Пловдив

Сградите са прехвърлени от финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост към Българската банка за развитие, а срокът е удължен до 2029 г.

Пловдивчани, които се надяваха на саниране по Националния план за възстановяване и устойчивост, отново остават с усещането, че програмата работи на приливи и отливи. Част от сградите в града, общо 14 блока, се прехвърлят под управлението на Българската банка за развитие, а крайният срок за изпълнението им скача от юни 2026 г. чак до края на 2029 г. Причината е познатата история – забавени обществени поръчки, късно стартирали инженеринг процедури и невъзможност проектите да приключат навреме.

Докато 26 от одобрените 32 блока в града продължават по план, с осигурено финансиране и реален шанс да бъдат завършени в срок, останалите 14 блокa се оказват в административен лабиринт, който никой не може да предвиди. Засегнати са основно сгради в районите „Южен“, „Източен“ и „Северен“, където процедурите започнаха едва в края на 2025 г., а сега ще трябва да минат през нов Инвестиционен комитет в рамките на ББР.

Пловдив започна мащабно саниране

Този комитет обаче няма ясно регламентиран статут и решенията му ще бъдат окончателни, без възможност за обжалване. За собствениците това означава, че всяко прекласиране или пренареждане е без право на възражение, а потенциалният субективизъм остава като сянка върху целия процес. Освен това се планира комисиона за ББР до 5%, което предизвика възражения от консултанти и браншови организации, които смятат, че парите трябва да се насочат към реален технически контрол, вместо да отиват за административна работа, вече изпълнена от държавната администрация.

Отлагането на проектите спасява финансирането, но реално прави бюджета неадекватен спрямо цените в строителството и рискува одобрени сгради да останат недофинансирани. Обследванията, извършени през 2023 г., вече може да не отразяват състоянието на сградите, например ако собствениците са сменили дограма или отоплителни системи, а преразглеждане не се предвижда. Националната програма за енергийна ефективност, която трябва да финансира сградите от резервния списък, все още не е приета и ресурсът ѝ зависи от нов бюджет и бъдещо правителство.

С други думи, санирането в Пловдив отново е в застой. Програмата формално продължава, но за хората зад фасадите реалността е години чакане, нови бюрократични проверки и несигурност дали финансирането ще стигне.

Още по темата четете в Проблем със санирането на блокове в Кючука.