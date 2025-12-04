Енергийното обновяване на жилища започна от блок 50 в „Тракия“, в който живеят 120 домакинства. На територията на града са одобрени общо 32 блока

Иванка Петрова, стажант репортер

Санирането на първия жилищен блок в район „Тракия“ по Националния план за възстановяване и устойчивост започна днес. Началото на дейностите на блок 50 дадоха кметът на Пловдив Костадин Димитров, заместник-кметът по строителството Хакъ Сакъбов и районният кмет Георги Гатев.

Блок 50, в който живеят 120 домакинства, ще бъде изцяло обновен – поставя се топлоизолация на фасадите и покрива, сменя се остарялата дограма с висококачествена PVC, предвидена е и нова хидроизолация. След ремонта сградата трябва да постигне енергиен клас „В“.

На други обекти от програмата ще бъдат монтирани фотоволтаици и ще се подменят отоплителни инсталации.

В Пловдив са одобрени общо 32 блока, като по 26 вече има подписани споразумения на стойност 51,6 млн. лв. Работата започва по 22 от тях, а останалите финализират документацията си. Общо 180 000 кв. м жилищни площи ще бъдат обновени, което засяга 2046 домакинства.

Според зам.-кмета Сакъбов се очаква близо 30 млн. кВтч спестена първична енергия годишно – спестяване, което по груби изчисления се равнява на над 8,7 млн. лв. при средна цена от 0,29 лв./кВтч. Живеещите в блоковете не доплащат за санирането; финансира се изцяло от европейската програма, като общината поема единствено разходите за общинските жилища.

„Средно 30–40% намаляват разходите за отопление и охлаждане след изпълнение на мерките“, подчерта кметът Димитров.

По думите му санирането върви паралелно и на блокове 208 и 199, където вече се монтират скелета.

„Постепенно всеки район влиза в ритъм“, добави той.

Срокът за приключване на дейностите по блок 50 е юни 2026 г., а по програмата – до 2029 г.

Местните жители посрещнаха новината с удовлетворение: „Най-после дочакахме и нашият блок да бъде обновен“, коментира дългогодишен жител на сградата.

За Пловдив това е част от най-мащабната програма за енергийна ефективност досега – общо 92 млн. лв. за 63 жилищни сгради в областта.