Проблем със санирането на блокове в Кючука

Съмнения за пропуски при изготвянето на проекта за енергийно обновяване на два големи блока доведоха до планиран протест и среща с ресорния зам.-кмет

Жителите на блок № 218 „А“ на ул. „Калиакра“ в пловдивския район „Южен“ обявиха, че излизат на граждански протест заради отказ на исзпълнител по програмата за енергийна ефективност за подмяна на стара алуминиева и ПВЦ дограма, въпреки че тя е включена в одобрената проектна документация по програмата за 100% саниране. В сряда преди обяд десетина представителите на етажната собственост застанаха пред сградата на Община Пловдив, тъй като на въпроса им към строителната компания „защо дограмата няма да бъде подменена„, нейният представител инж. Симеон Митрев, от София отговорил „Питайте Община Пловдив„, разказаха те пред репортер на Под тепето.

Протестът обаче не се състоя, след като жителите бяха поканени на среща със заместник-кмета по строителство инж. Хакъ Сакъбов по обяд, заедно с инж. Митрев, който пристигна по спешност от столицата. Срещата между страните продължи повече от 2 часа в заседателната зала на Експертната комисия по устройство на територията (ЕСУТ) в бившия Партиен дом.

Във въпросния блок от две секции има 92 апартамента в четири входа, които се готвят за участие в програмата за саниране от 2023 година. Основният спор по време на работната среща беше свързан с прозрачността, липсата на комуникация, коректното изпълнение на държавната програма и пропуски в документацията по проекта, дискутираха се дадени и неизпълнени обещания.

Бившият председател на етажната собственост, който по професия е архитект подчерта, че процесът е стартирал по време на неговото председателство и допълни, че „неясно как е бил сменен на поста през март м. г.“. Той посочи, че проектът и техническото обследване не са включвали индивидуалните изисквания на апартаментите и че част от дограмата не е отчетена правилно.

„Никой не дойде да ни попита на колко години е дограмата и дали тя отговаря на съвременните изисквания“, категорични бяха всички присъстващи собственици на апартаменти.

Сегашният председател на етажната собственост Анелия Алексиева посочи, че в техническия паспорт на сградите има неточности, а на един от входовете дори не съвпадат имената на собствениците. Според жителите на блока това произтича от използването на данни от технически паспорт на друг сходен на техния блок.

Именно този документ е основата за изработване и на енергийното обследване, а двата общо са изходните данни за проекта, уточни заместник кметът инж. Хакъ Сакъбив. Той и представителят на ЕСУТ обясниха още че програмата покрива мерки за енергийна ефективност само за общите части, което включва прозорците на апартаментите по двете лицеви фасади.

„Подмяната на дограма се финансира само за общите части по фасадата. Всичко останало остава за сметка на живущите“, уточни ресорният зам.кмет.

Изпълнителят на проекта инж. Симеон Митрев допълни, че въз основа на обследването става дума за около 550 кв. м. дограма за смяна, като компанията ги завишава с още 50 кв. м. допълнително. Те вече са поръчани. По одобрения проект количеството дограма, което може да бъде подменено, е ограничено от разчетите и от нормативите по програмата, стана ясно още по време на срещата.

Оказа се, че нито един от собствениците не е виждал въпросния проект. Недоволството нарснало, след като на събрание на собствениците изпълнителят обявил, че не може да изпълни желанието им за подмяна на всички компрометирани дограми. Те разказаха, че по думите на Митрев алуминиевата дограма не била метална.

Представителите на общинската администрация потвърдиха, че в описанието на проекта става дума за метална дограма, но се имало предвид „метално-винкелна“, където не попадала алуминиевата.

Малко след началото на срещата в залата се появи и арх. Петрана Бакалова като консултант на представителите на етажната собственост в казуса. Преглеждайки папката с документацията, която се намира в ЕСУТ, арх. Бакалова откри и други пропуски, като неправилно отразени отварями прозорци, например.

Тя предложи неточностите да бъдат коригирани с „промяна на проекта по време на строителство“, тъй като стана ясно, че за блока вече има излязло строително разрешително и влязла в сила строителна площадка.

Общината и изпълнителят поеха ангажимент да уточнят количествата и мерките, които се финансират, и да се коригират разминаванията между проекта и реалното състояние на сградата.

След продължителна разгорещена дискусия страните се договориха жителите да получат оригиналния проект с приемо-предавателен протокол за собствена проверка, тъй като от ЕСУТ казаха, че нямат възможност да им я копират.

В крайна сметка след още час и половина чакане Анелия Алексиева е успяла да получи само архитектурните чертежи същия ден. По думите ѝ в Строителната дирекция явно не разполагат с пълния пакет документи по проекта. На недоволните е обещано съдействие за всички документи и още срещи за изясняване на казуса.

Въпреки, че във вторник протестът беше отменен с обещание за по-добра координация и прозрачност в процеса на саниране, това още не е факт.

Случаят с блок 218 А в Кючука показва колко сложна е комуникацията между живеещите, общината и изпълнителите по санирането.

Основният проблем остава спазването на сроковете по програмата, както и точността на техническите данни и съгласията на собствениците.

Основни теми на срещата

Разминавания между проект, технически паспорт и реалното състояние на сградата – бившият председател на етажната собственост сигнализира, че обследването не е включвало всички апартаменти и техните индивидуални изисквания, а част от дограмата не е правилно отчетена.

– бившият председател на етажната собственост сигнализира, че обследването не е включвало всички апартаменти и техните индивидуални изисквания, а част от дограмата не е правилно отчетена. Недостатъчна комуникация с живущите – анкети и съгласия от всички собственици липсвали, което е довело до объркване относно кои мерки са задължителни и кои са за сметка на собствениците.

– анкети и съгласия от всички собственици липсвали, което е довело до объркване относно кои мерки са задължителни и кои са за сметка на собствениците. Финансови и законови ограничения – изпълнителят обясни, че количеството дограма, което може да бъде подменено, е ограничено от разчетите и от нормативите по програмата.

– изпълнителят обясни, че количеството дограма, което може да бъде подменено, е ограничено от разчетите и от нормативите по програмата. Технически детайли и корекции – общината уточни, че техническият паспорт и енергийното обследване са изходните данни за проекта, а всички мерки за общите части, включително подмяната на дограма, се покриват от програмата.

Случаят е показателен как се нагаждат нещата за усвояването на европейски средства. Вероятно всички страни в казуса имат някакви, да го наречем пропуски. От тях се стига до момента, в който заради бързането „да мине“ има неразбрали/недоволни, тоест цъфва разликата между обещано и възможно и то с допълнителното напрежение от сроковете за усвояване на средствата.