Православната църква почита паметта на Свети Великомъченик Прокопий, загинал в името на християнската вяра на 8-ми юли, според църковния календар.

Светият великомъченик Прокопий Кесарийски живее по времето на най-жестоките гонения на християните при император Диоклециан. Баща му бил християнин, но майка му вярвала в много богове и предала и на сина си вярата си. Прокопий станал александрийски военачалник, но веднъж, по време на буря, чул глас от небето и видял кръст над себе си. Поръчал да му направят такъв кръст и го носел винаги със себе си. След една от поредните трудни победи майка му го повикала да пренесе жертва на римските богове, но този път той отказал – кръстът вече бил неговата вяра. Увещавали го – и неговата майка, и императорът – да се вразуми и да се откаже, докато е още жив. Не се отказал и го достигнала съдбата на стотиците мъченици негови събратя. През 303 г. бил затворен, мъчен, посечен с меч.

Според едно предание заедно с Прокопий измъчвали и 20 девойки, новопокръстени християнки. Светецът им дали кураж и вяра, сватбата им с Божия син била висш дар, отреден не за всяка девойка, а само за избрани. Оттогава насетне при всяка венчавка в църква се споменава и името на светеца Прокопий.

В народните представи светецът е покровител на пчеларите и е известен като Прокопий Пчелар. На много места в страната се правят курбани за здраве и плодородие, организират се общи празнични трапези.

Стотици миряни се черкуват на тази дата в църквата „Свети Прокопий“ в пловдивския квартал „Коматево“ и заедно отбелязват храмовия й празник. На този ден винаги се раздава курбан в двора на храма.

Снимки: архив