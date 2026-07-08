Лятната умора не е само от жегата: 7 съвета как да останем свежи и хидратирани

Високите температури, повече движение и изпотяване натоварват организма. Ето какво препоръчват специалистите, за да запазим енергията си през горещите дни

Лятото е сезонът на разходките, пътуванията, спорта и дългите вечери навън. Заедно с това обаче идват и високите температури, които натоварват организма повече, отколкото често осъзнаваме. Ако следобед усещате отпадналост, липса на концентрация или необичайна умора, причината невинаги е недоспиването – много често тя се крие в недостатъчната хидратация.

Специалистите по хранене и спортна подготовка напомнят, че през лятото тялото губи значително повече течности и минерали чрез изпотяването, а това влияе не само на физическата издръжливост, но и на концентрацията, възстановяването и общия тонус.

Не чакайте да ожаднеете

Една от най-честите грешки е приемът на вода едва когато почувстваме жажда. Всъщност това вече е сигнал, че организмът започва да се обезводнява.

При по-горещо време или ако прекарвате деня навън, е добре течностите да се приемат редовно на малки количества, а не наведнъж.

Храната също хидратира

Хидратацията не зависи само от изпитите чаши вода. Летните плодове и зеленчуци съдържат голямо количество течности и минерали, които подпомагат водния баланс в организма.

Добър избор през горещите дни са:

диня и пъпеш;

краставици и домати;

праскови, кайсии и горски плодове;

зелени салати.

В комбинация с достатъчно белтъчини и полезни мазнини те помагат за поддържането на стабилни нива на енергия.

При спорт губим не само вода

При физическо натоварване организмът губи не само течности, но и важни минерали като натрий, калий и магнезий. Именно техният недостиг често води до крампи, отпадналост и по-бавно възстановяване след тренировка.

При по-продължителни преходи, бягане, колоездене или работа на открито е важно освен приема на вода да се обърне внимание и на възстановяването на изгубените електролити чрез храната или подходящи напитки.

Внимавайте с кафето и алкохола

Кафето и алкохолните напитки могат да засилят обезводняването, особено в най-горещите часове на деня. Ако ги консумирате, компенсирайте с допълнителен прием на вода.

Избягвайте най-горещите часове

Ако спортувате, най-подходящото време е рано сутрин или след залез. Между 11 и 17 часа рискът от прегряване е най-висок, особено при продължително натоварване.

Следете сигналите на организма

Главоболие, сухота в устата, замайване, тъмна урина, мускулни крампи и силна отпадналост могат да бъдат първи признаци на обезводняване. При подобни симптоми е важно човек да си осигури почивка на сянка, прием на течности и при необходимост да потърси медицинска помощ.

Малките навици правят голямата разлика

Специалистите са категорични, че добрата форма през лятото не зависи само от тренировките или хранителния режим. Редовната хидратация, балансираното меню и навременната почивка са трите основни фактора, които помагат организмът да се справя по-лесно с жегите и по-високата физическа активност.

снимка: Stadler Form