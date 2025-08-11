Нова организация на движение по булевард в Пловдив

Нова организация на движение се въвежда на бул. „Кукленско шосе”, заради рехабилитацията на пътната артерия, съобщават от ОП „Организация и контрол на транспорта“.

За времето от 11 август до 15 септември се затваря източното платно, в участъка от кръстовище „Митническо бюро Пловдив“ до землищната граница на Община Пловдив.

Движението ще се осъществява двупосочно в западното платно. От ОП „ОКТ“ съветват шофьорите да бъдат внимателни и да спазват временната организация на движение.

снимката е илюстративна: архив Под тепето