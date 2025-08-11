Номинационната комисия, която провежда процедурата за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), ще заседава за втори път днес от 10:30 ч. в сградата на Народното събрание, съобщава сайтът на парламента.
На заседанието се очаква да бъде взето решение за допустимостта на четиримата кандидати – адвокат Аделина Натина-Зиколова, юристите Мария Даскалова и Петър Коев, както и Стоян Петков. Комисията трябва да определи и дата за изслушването им.
В състава на Номинационната комисия влизат Венера Милова, адв. Нина Седефова, Калин Калпакчиев, Айсун Акджиев и Силвия Къдрева, която е председател. Първото заседание се проведе на 1 август, когато Къдрева изрази надежда, че до края на месеца процедурата по избор на членове и ръководство на КПК ще приключи.