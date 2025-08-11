Номинационната комисия за избор на членове на КПК се събира на второ заседание

Номинационната комисия, която провежда процедурата за избор на членове на Комисията за противодействие на корупцията (КПК), ще заседава за втори път днес от 10:30 ч. в сградата на Народното събрание, съобщава сайтът на парламента.

На заседанието се очаква да бъде взето решение за допустимостта на четиримата кандидати – адвокат Аделина Натина-Зиколова, юристите Мария Даскалова и Петър Коев, както и Стоян Петков. Комисията трябва да определи и дата за изслушването им.

В състава на Номинационната комисия влизат Венера Милова, адв. Нина Седефова, Калин Калпакчиев, Айсун Акджиев и Силвия Къдрева, която е председател. Първото заседание се проведе на 1 август, когато Къдрева изрази надежда, че до края на месеца процедурата по избор на членове и ръководство на КПК ще приключи.