Отстраненият директор на Митницата в Пловдив Мирослав Беляшки обжалва заповедта за дисциплинарното си уволнение в Административния съд – Пловдив. Днешното заседание е второ по ред, след като първото се проведе преди около месец, когато Беляшки бе под домашен арест. Сега той е на свобода с мярка за неотклонение „парична гаранция“.

Мирослав Беляшки вече не е под домашен арест

Припомняме, че като началник на пловдивската митница Мирослав Беляшки бе зрелищно арестуван в края на април т.г. и изведен от сградата на Кукленско шосе с полицейски кордон (ВИДЕО).

В хода на процеса днес бяха разпитани седем свидетели за близо 2 часа и половина, а делото бе отложено за 16 декември, за да бъде изслушан още един.

Беляшки заяви, че обвиненията срещу него са неправилно представени: „Пределно ясно е, че не става дума за никаква контрабанда.“

Според него действията му около задържан ТИР с цигари на ГКПП „Капитан Андреево“ били рутинна процедура, след сигнал от турското консулство за забавен товар. На въпрос на журналист дали се чувства подведен и употребен, Беляшки отвърна лаконично:

„Вие го казахте, аз няма да споря с вас на този етап.“

