Модерна академия „Синдикат” започна записванията за своята 15-та учебна година

Модерна академия на изкуствата „Синдикат” започна записванията за своята петнадесета учебна година. В Академията могат да се включат ученици от 8-ми до 12-ти клас от пловдивските гимназии. Заниманията са безплатни благодарение на финансирането от Община Пловдив и съфинансирането на организатора „Сдружени пловдивски творци“. Записванията стават чрез сайта https://academy.bg/ , където могат да се видят условията за записване, темите на програмите, биографиите на преподавателите, часовете на провеждане. Подават се молби, които се разглеждат от преподавателите и ръководството на Академията. Крайният срок за записване е 28 февруари 2026, местата са ограничени.

Програмите са осем – „Творческо писане”, „Графичен дизайн“, „Модерна музика”, „Екранни изкуства”, „Модерни методи на мислене”, „PR и реклама в областта на изкуствата“, „Артмениджмънт и културен туризъм“ и „Фотография и фотопроцеси“. Преподаватели са Ина Иванова, Александър Секулов, Панайот Панайотов, Анета Русковска, Цанко Чавдаров, Павел Иванов, Лили Русковска, Евгений Тодоров, Таня Върбева.

Учениците, обхванати в проекта, са от пловдивските гимназии. Всеки участник получава документ – Удостоверение, за премината съответна програма. Организаторите издават и препоръки за кандидатстване в университети. Специално внимание се отделя към привличането на ученици, лишени от родителска грижа, чрез Комплекса за социални услуги „Княгиня Мария-Луиза“.

Всички програми са актуализирани, всяка една от тях предлага новости. Ще бъдат привлечени гост-лектори, посещения на културни събития и обекти, продължава доброволческата програма към Академията. Тази учебна година занятията ще бъдат през месеците март, април и май, а юни ще има допълнителни дейности, свързани с програмите, както и индивидуални консултации.

Учебното съдържание на програмите в Модерна академия на изкуствата „Синдикат“ е уникално за България и Европа, програмите са разработени специално за проекта. Всички теми надграждат училищните програми, ориентирани са към най-съвременните постижения на изкуството, творчеството, мисленето, комуникациите. Във всяка програма задължително присъстват и теми, свързани с българското изкуство и мисъл.

„Модерна академия на изкуствата „Синдикат” е част от усилията в Пловдив да се създаде и възпита младо, модерно и образовано поколение, креативна и активна публика, млади творци и мислители. В рамките на часовете на Академия „Синдикат“ се развива творческото и критичното мислене и практика. В обучението се използват съвременни иновативни и интерактивни методи на преподаване – електронни ресурси, видео материали, уъркшопове, практически занимания, тренинги, игри, работа в група, сюжетно-ролеви игри, кооперативно обучение, проектно-базирано обучение, посещения на ателиета и културни събития. По време на учебния процес няма оценки, но учебният процес във всяка програма завършва с индивидуални или групови проекти по темите на съответната програма – разработване на инструменти за мислене, изложба, снимане на кратки любителски филми, писане на есета, разработка на презентации по актуални теми.



Проектът се реализира от 2011 година с подкрепата на Община Пловдив. До този момент са приключили успешно четиринадесет учебни години, през които са завършили 1 763 ученика. Събитията на Академията са достигнали до над 1 500 000 души в Пловдив и страната.



Проектът Модерна академия на изкуствата „Синдикат“ е част от културния календар на града и се изпълнява с финансиране от Община Пловдив и собствено финансиране на организатора „Сдружени пловдивски творци“. Проектът е част от Културния календар на град Пловдив.