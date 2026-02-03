Художникът Павло Пономаренко ще направи своя дебют пред пловдивската публика. В самостоятелната си изложба озаглавена “Близо до тялото” ще покаже живописни платна и малки рисунки с туш и флумастер, в които главни герои са жената и мъжът, нуждите на тялото и емоциите, които то предивиква.

Павло Пономаренко е украински художник в средата на своите 40 години, но само преди 15 години е бил отговорен за компютърните системи на завода “Азов” в родния си град Мариупол. Завършил Харковския национален университет за радиоелектроника, дълбоко в душата си усещал, че точните науки не са неговото истинско призвание. През 2011, след разговор с близък приятел решил, че в живота “трябва да има нещо друго освен работа и семейство”, напуснал завода и отдал цялото си време и енергия на изкуството. Макар и без художествено образование, Павло е рисувал през целия си съзнателен живот, изучавал е старите майстори, различни техники за рисуване и любимите си художници кубисти и абстракционисти.

15 години по-късно, Павло Пономаренко, женен, баща на три деца, е член на съюза на художниците в Украйна, участник в много международни проекти и автор на немалко самостоятелни изложби.

През 2022 настъпва нова голяма промяна в живота на Павло. Войната в Украйна го принуждава да потърси безопасно място за семейството си. Намират го в България, във Варна, където живее и твори. Реализира самостоятелни изложби във Варна и Нова Загора, в Лвов и Мариупол, участва в общи изложби в България, Полша, САЩ, Узбекистан… Платната и рисунките му завладяват със смелостта и искреността си. Според колегите му художници творбите му са изразителни и въздействащи, създадени със замах и фино чувство за деформация и мярка в изразните средства.

Заповядайте на 12-ти февруари от 18 ч. да се срещнете с художника и неговото изкуство на живо в галерия „Лабиринт“ ( ул. „Ангел Букурещлиев“ 1). Ще потърсим заедно отговор на въпросите кое изкуство е красиво, кое е въздействащо, има ли неприемливи за изобразяване теми, можем ли да се надсмеем над себе си с рисунка…