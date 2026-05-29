Започна енергийното обновяване на ДКЦ V в Пловдив

Сградата на ДКЦ V „Св. Архиепископ Лука“ в Пловдив ще бъде цялостно санирана, а символичен старт на ремонтните дейности, които включват още изграждане на фотоволтаична система за собствени нужди и благоустрояване и озеленяване на пространството около лечебното заведение, беше даден днес.

На събитието присъстваха управителят на ДКЦ V д-р Яна Кашилска-Петкова, дм, кметът на Пловдив Костадин Димитров, областният управител Георги Янев, заместник-кметът Хакъ Сакъбов, кметът на район „Тракия“ Георги Гатев, директорът на дирекция „Здравеопазване“ към Община Пловдив Лилия Недева, директорът на Регионалната дирекция за социално подпомагане Албена Пискова, представители на институции, медици, служители на лечебното заведение, граждани.

В словото си кметът Костадин Димитров припомни, че още като районен кмет на „Тракия“ е бил ангажиран с подобряването на средата около ДКЦ V, включително и на площадното пространство пред лечебното заведение. „С общи усилия и днес продължава модернизирането на сградния фонд, а реализирането на този проект ще осигури още по-добри условия за пациентите и медицинските специалисти, както и по-качествена здравна грижа“, подчерта той.

Управителят на ДКЦ V д-р Яна Кашилска-Петкова, дм заяви, че всяко добро дело започва с вяра, поради което символичният старт на ремонтните дейности е бил благословен за здраве и успех от епископ Поликарп.

Ремонтните дейности на ДКЦ V са част от мащабния проект „Пловдив – по-чист, зелен и социално отговорен град“, финансиран по програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027. Общата стойност на проекта е 12 915 856,18 евро, от които 10 551 271,64 евро безвъзмездна финансова помощ и 1 861 989,11 евро собствено финансиране.

Проектът предвижда изпълнението на дейности за подобряване на здравната, социалната и екологичната инфраструктура в Пловдив. Сред тях са енергийното обновяване на сградите на ДКЦ V и МЦРСМ – 1 Пловдив, облагородяване на прилежащите зелени площи, изграждане на нова интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, както и създаване на градския парков комплекс „Кан Крум“.

ДКЦ V „Св. Архиепископ Лука“ е първият партньор на Община Пловдив, който стартира реалното изпълнение на дейностите по въвеждане на енергоефективни мерки и изграждане на фотоволтаична централа за собствени нужди. Стойността на инвестицията е 1 331 807 евро.

В рамките на проекта Община Пловдив ще реализира още:

изграждане на парков комплекс „Кан Крум“ на стойност 5 904 883 евро;

благоустрояване и озеленяване на прилежащите площи към ДКЦ V на стойност 394 615 евро;

изграждане на нова социална инфраструктура за интегрирана здравно-социална услуга на стойност 2 695 071 евро;

въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградния фонд на Медицински център за рехабилитация и спортна медицина (МЦРСМ – 1) Пловдив на стойност 1 696 859 евро.

Срокът за изпълнение на целия проект е до 15 август 2028 година.