За поредна година стартира кампанията „Пловдив – град на доброто“. Направете своята номинация до 14 юни 2026 г. на платформата https://gradnadobroto.plovdiv.bg/.

Началото на инициативата бе дадено днес от заместник-кмета по спорт, младежки дейности и социална политика Николай Бухалов, председателя на Националния алианс на хора с редки болести Владимир Томов и ученици от Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника – Пловдив, които до 18:00 часа събират номинации за добри хора на шатрата пред стълбите на Каменица.

В приветствието си заместник-кметът Николай Бухалов благодари на всички участници в кампанията и подчерта значението на човешката съпричастност и подкрепа. Той отбеляза, че в трудни моменти именно добрите хора са тези, които подават ръка и помагат на нуждаещите се. Бухалов остави и послание в книгата за номинации: „Най-добрите сте всички вие от ПГХТТ, защото провокирате доброто във всички нас“.

Председателят на Националния алианс на хора с редки болести Владимир Томов акцентира върху значението на инициативата за изграждането на по-добра и по-здрава обществена среда. Той припомни, че в Пловдив се намира Информационният център за редки болести – единствен за Източна Европа, който подпомага хора от цялата страна с информация и насоки, свързани с лечението на редките заболявания. Томов благодари на Община Пловдив и на всички партньори за подкрепата.

Пловдивчани могат да номинират свои съграждани в четири категории – образователна дейност, социална дейност, добротворчество и градско развитие. Професионално жури ще оценява историите на хора, които безкористно помагат на нуждаещи се или допринасят за развитието на обществото.

Организатори на инициативата са Община Пловдив, Националният алианс на хора с редки болести и Професионалната гимназия по хранителни технологии и техника – Пловдив. Събитието е под патронажа на кмета на Пловдив Костадин Димитров и се провежда ежегодно.