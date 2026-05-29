Късноантична сграда „Ирини“ представя историята на българската азбука

По покана на екипа на Общински институт „Старинен Пловдив“ в Пловдив гостува изложбата „Невероятната история на българската азбука“. Експозицията в Късноантична сграда „Ирини“ може да бъде разгледана до 14 юни.

„Невероятната история на българската азбука“ разкрива с впечатляваща сила и аргументи ролята на България като ключов създател и разпространител на писмеността в Европа, като принос, който променя хода на цивилизационното развитие на целия славянски свят.

Проектът проследява над 1250 години развитие на българската писменост – от създаването ѝ в Преславската книжовна школа до разпространението ѝ в Източна Европа и превръщането ѝ във втория най-използван писмен стандарт на континента.

В центъра на проекта стои идеята, че в Средновековна България културата не е била допълнение към държавността – тя е била нейна основа. Създаването на писменост, развитието на книжовни школи и мащабната преводаческа дейност превръщат България в един от най-значимите духовни и интелектуални центрове на Европа.

Със съвременен визуален език и задълбочено историческо съдържание, изложбата отвежда посетителите в сърцето на едно от най-големите културни постижения на България, именно създаването на азбука, която днес използват над 350 милиона души от различни националности.

Изложбата проследява пътя на българската писменост от създаването ѝ в Преславската книжовна школа до разпространението ѝ в Киевска Рус, Сърбия и извън пределите на България.

Посетителите ще се срещнат с малко познати исторически факти за българската азбука, ще разберат повече за ключовата роля на учениците на Кирил и Методий, за културната мисия на княз Борис I, цар Симеон и останалите български средновековни владетели, за азбуката като основа за създаване на културна и духовен общност.

Проектът е подготвен и куриран от Станка Желева в партньорство с гл. ас. д-р Мария Пенкова и консултант по проекта проф. Христо Матанов. Заедно екипът изработва паната с извадки и проучвания от исторически текстове, оригинални хроники, миниатюри и рисунки от Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, както и редица други музеи.

Изложбата „Невероятната история на българската азбука“ се финансира по проект „Столица Култура – Пулсът на София“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, Национален план за възстановяване и устойчивост. Представянето ѝ в Пловдив е в партньорство с ОИ „Старинен Пловдив“.